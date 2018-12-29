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Ali Haydar Yıldız kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Ali Haydar Yıldız kim?kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan aday tanıtım toplantısında Ak Parti’nin mahalli idareler seçiminde aday gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. Beyoğlu belediye başkanı adayı olarak Ali Haydar Yıldız 2019 mahalli idareler seçiminde aday gösterildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 22:58
Ali Haydar Yıldız kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Ali Haydar Yıldız kim?kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan aday tanıtım toplantısında Ak Parti’nin mahalli idareler seçiminde aday gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. Beyoğlu belediye başkanı adayı olarak Ali Haydar Yıldız 2019 mahalli idareler seçiminde aday gösterildi.

Haydar Ali Yıldız kimdir?

ali haydar yıldız

2 Şubat 1971'de Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Rızvan, anne adı Havva'dır.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AK PARTİ Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK PARTİ Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK PARTİ İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 22:58
  1. Rize
  2. İstanbul
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