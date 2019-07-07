0553 313 94 23

Ali Gürbüz altın kemeri taktı

658.

07 Temmuz 2019 Pazar 20:03
Ali Gürbüz altın kemeri taktı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Antalya Büyükşehir belediyesi adına güreşenBaşpehlivan Ali Gürbüz altın kemeri taktı. Ali Gürbüz, “Hiç pes etmedim, aynı zamanda onur, gurur mücadelesi verdim." DEDİ.


658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Ekrem Canalp ve milletvekilleri verdi.


2019 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz, “Hiç pes etmedim, aynı zamanda onur, gurur mücadelesi verdim. Ve bu savaştan galip çıktım. Herkes şunu iyi bilsin, ben savaştım, ben asla pes etmedim. Ve bu kemeri rahmetli babama (eski başpehlivan Recep Gürbüz), çok bekliyordu ona gönderiyorum. Aynı zamanda oğlum Recep’e, iki Recep’e, bütün aileme bu altın kemer armağan olsun. Çünkü benim onlara bir borcum vardı. Bunu da ödemiş oldum. Ama özellikle babamın ruhuna gitsin diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 20:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18 bin kişiyi işten çıkaracak! Alman devi batıyor
    1. 18 bin kişiyi işten çıkaracak! Alman..
    2. Hasan Şaş'tan transfer açıklaması
    3. Reyhanlı’daki patlamayla ilgili 16..
    4. Giresunspor, Numan Çürüksu'yu..
    5. İngiliz Büyükelçinin Trump hakkındaki..
    6. Sivasspor'un Bolu kampı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan "başpehlivan..
    8. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    9. Hatay'daki patlamayla ilgili 16 gözaltı
    10. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    11. AFAD’dan "Boğulma tehlikesine karşı..
    12. Erdoğan, başpehlivan Ali Gürbüz'ü..
    13. SETA'dan açıklama
    14. Başpehlivan Ali Gürbüz Başkan Böcek’e..
    15. Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme..
    16. Futbol: 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    17. Ali Gürbüz altın kemeri taktı
    18. 2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali’nde..
    19. Sivrihisar Hava Yarışları 2019
    20. Sosyal medyanın diline düştü
    21. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda..
    22. İçişleri Bakanı Soylu Ağrı’da
    23. Şenlik alanını hortum vurdu: Yaralılar..
    24. Çaykur Rizespor yeni sezon..
    25. Ayvacık'ta 3 hektarlık tarım arazisi..
    26. Bursa’da halk dansları yarışması..
    27. Gri listede aranan terörist Gabar..
    28. Cinayet büro memuru, motosiklet..
    29. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    30. Numan Çürüksu Giresunspor’da
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar