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Ali Gültiken'in acı günü

- Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti

25 Şubat 2019 Pazartesi 00:01
Ali Gültiken'in acı günü


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Makbule Gültiken'in vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Makbule Gültiken'in cenazesi, bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir." denildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 00:01
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