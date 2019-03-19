0553 313 94 23

"Ali" filminin galası yapıldı

Mide kanserine yakalanan genç bir adamın yaşadığı zorlukları konu edinen film, 22 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak- Filmin başrol oyuncusu Gürbey İleri:- "Hem kamera arkası hem de oyuncular olarak, normalde 1,5 ayda çekilecek bir filmi, 13 gün gibi kısa bir sürede çektik. Ekip arası uyumumuz çok iyiydi. Bunun için set ekibine çok teşekkür ediyorum"

19 Mart 2019 Salı 22:38
"Ali" filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkılarak çekilen "Ali" adlı filmin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Yönetmen Ramazan Özer, galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin başından bu yana her konuda gerçekçi olmaya özen gösterdiklerinin altını çizerek, "Senaryo oyuncularımıza gittiği andan itibaren hepsinin gözündeki gerçeklik konusunda etkilenmeyi gördüm ve bu anlamda herkes bu işe yüreğini verdi." dedi.

Filmin başrol oyuncularından Gürbey İleri de samimi bir film çektiklerini dile getirerek, "Hem kamera arkası hem de oyuncular olarak, normalde 1,5 ayda çekilecek bir filmi, 13 gün gibi kısa bir sürede çektik. Ekip arası uyumumuz çok iyiydi. Bunun için set ekibine çok teşekkür ediyorum. Her zaman enerjimizi çok yüksek tuttular." diye konuştu.

İleri, filmin konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Film, kansere yakalanmış bir çocuğun yaşadığı çaresizliği anlatıyor. Umut var mı bu filmde ? Şöyle düşünüyorum ki, biz öylesine her şeyi çok çabuk tükettiğimiz bir devirde yaşıyoruz ki, karşı taraftan bir beklenti olmadan değer vermeyi unuttuk bence. Yani sevgiyi unuttuk. Filmimiz de seyircilere ailemizin değerini, sevdiklerimizi, sağlığımızın kıymetini bilmemizi tekrardan hatırlatacaktır."


- "Filmin sonucuna seyirciler karar verecek"

Hakan Meriçliler de filmi galada ilk kez izleyeceğini söyleyerek, "Bu filmde olduğum her an çok keyifliydi. Böyle filmlerde sadece oynamak yetmez, çok daha başka unsurlar da gerekli." ifadelerini kullandı.

Köksal Engür de her türlü hikayenin beyaz perdeye aktarılması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Benim görüşüme göre bol bol film çekilmeli. Bu filmde Yeşilçam'a olan bir özlem konusu var. O zamanlar seyirciler çekilen her filme gidiyordu. Şimdi ise seçerek gidiyorlar. Bence filmlerin seçilmemesi, her tür filmin seyredilmesi lazım. Bu film de yaşanmış, gerçek bir hikaye. Filmin sonucuna da tabii ki seyirciler karar verecekler."

Gurbet Gurur Cantürk'ün senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Semra Dinçer, Karel Gültekin, Baran Şükrü Babacan, Tolga Canbeyli, Yiğit Alp Karadayı, Murat Prosçiler ve Seyhan Arman yer alıyor.

Çekimleri Amasra'da yapılan dram türündeki film, 22 Mart'ta vizyona girecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:38
  1. ali
  2. gala
  3. Gürbey İleri
  4. vizyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den flaş 'idam' açıklaması: Adım atılacaksa MHP var!
    1. Bahçeli'den flaş 'idam' açıklaması:..
    2. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    3. "Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu..
    4. THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko: 76 -..
    5. Katar'dan Gazzeli ailelere alışveriş..
    6. Basketbolda maçın ardından
    7. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Esad’la..
    8. Kiralarla yarışan site aidatlarına..
    9. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 5 ölü
    10. Bülent Arınç eleştirilere cevap verdi:..
    11. "Milletimiz, FETÖ'cü hainlere imkan..
    12. HÜDA PAR'dan AK Parti'ye destek ziyareti
    13. İsmet Yıldırım: "Ümraniye’ye hizmet..
    14. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    15. İstifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı..
    16. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerle Demokrasi..
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten..
    19. MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur..
    20. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı BM..
    21. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    22. Kahramanmaraş’ta aranan 83 kişi..
    23. Almanya'da hamile başörtülü kadına..
    24. Mansur Yavaş'ın sözleri, HDP'lileri..
    25. THY EuroLeague: Anadolu Efes: 80 -..
    26. Düzce Üniversitesi 13 yaşında
    27. Şehit babası idam istedi
    28. Hollandalılar saldırıda ölenleri anıyor
    29. Bakan Kasapoğlu: "Sporu okul öncesine..
    30. Özbekistan'da 44 mahkum affedildi
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!