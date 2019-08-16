Ali Erkan Kavaklı’dan AK Parti’ye Bakan Selçuk tepkisi: AK Parti, köpek beslemeyi tavsiye eden bakandan kurtulmalı

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, seçmenin AK Parti’den beklentilerine yönelik yeniakit.com.tr ’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bakan Selçuk, yerli ve milli eğitim kadrolarını görevden alıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Ülke olarak çok önemli mesafeler kat ettik. Ancak bu süreçte iki alanda, eğitimde ve kültürde hedeflediğimiz noktaya gelemediğimizi söylemek istiyorum.” sözlerini hatırlatarak Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, “Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yerli ve milli eğitim kadrolarını görevden alıyor, masonik düşünce sahiplerini iktidara taşıyor. AK Partili Milli Eğitim Bakanı, CHP döneminin sembol ismi Hasan Ali Yücel adına hikâye yarışması düzenliyor, bunlar hayra alamet değil.” sözleriyle tepki gösterdi.

“AK Parti, köpek beslemeyi tavsiye eden bakandan bir an önce kurtulmalı”

Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelik tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

“Hasan Ali Yücel, CHP döneminde 12 yıl milli eğitim bakanlığı yaptı. Köy Enstitülerini kurdu, materyalist ve dinsiz bir eğitim politikası takip etti, milli değerlere düşman öğretmenler yetiştirdi. 1960 darbesini destekledi. Darbe sonrası kurulan Kurucu Meclis’te yer aldı. Allah Bir adını verdiği şiir kitabı, ancak öldükten sonra yayınlandı. Hayattayken Allah diyemeyen CHP’nin sembol ismi Hasan Ali Yücel adına yarışma düzenleyen, ateist eğitimi ülkeye yerleştirmek için ölümüne gayret eden Halk Partili birinin imajını düzeltmek Ak Partili milli eğitim bakanının işi olmamalı. AK Parti, ‘2023 vizyonunda’ İmam Hatiplere yer vermeyen, meslek liselerinin adını anmayan, okullarda köpek beslemeyi tavsiye eden bakandan bir an önce kurtulmalı.”

Kavaklı’dan AK Parti’ye ‘karma eğitim’ tepkisi: Karma eğitimle ilgili Almanya’ya bakın!

Karma eğitimin erkek öğrencilere de kız öğrencilere de zarar verdiğinin bilimsel olarak ortaya çıktığı halde AK Parti hükümetlerinin bu çağdışı uygulamayı sürdürmeye devam ettiğine dikkat çeken Ali Erkan Kavaklı, “Batı’dan ithal edilen kanunlarla maalesef aile yapımız kangrene dönüştü. Toplumu yok etmeye yönelik kanunlar ithal etmek yerine karma eğitimle ilgili Batı’daki gelişmeleri de göremiyor musunuz? Almanya resmi okullardan karma eğitim mecburiyetini kaldırdı. Amanya’nın Kuzey Rheinwestfalen Eyaleti Eğitim Bakanı Gabriele Behler, bütün okullara emir göndererek ‘kademeli ayrı eğitim’ uygulanması için projeler geliştirilmesini emretti. Bakan Behler fizik, kimya, matematik, bilgisayar, el işi derslerinde kızlara ayrı eğitim verilmesini istedi. Neden bu gelişmeleri görmek istemiyorsunuz?” diye sordu.

“Alman Spiegel dergisi karma eğitimin toplumda kadın-erkek eşitliği sağlamadığını vurguladı”

Almanya’nın Kuzey Rheinwestfalen Eyaleti Eğitim Bakanı Gabriele Behler’in Spiegel dergisine “70’li yıllarda hepimiz, karma eğitimin erkeklerle kızlar arasında şans eşitliği sağlayacağına inandık. Meğer bu, aşırı iyimser bir bakış açısı imiş. Şimdi sınıflardaki erkek hegemonyasına karşı savaşıyorum. Benim yaşımdaki bütün hanımlar gibi ben de kız lisesinde okudum. O zamanlar bu ayırımı can sıkıcı buluyordum. Bugün azınlık denecek kadar az kız, üniversitede elektronik, fizik eğitimi görüyor. Buna karşılık, kızlarımız yoğun bir şekilde edebiyat ve dil bölümlerini seçiyor. Oysa bu bölümler onlara daha az ücret ödenen ve sıklıkla işsiz kalınabilen meslekleri kazandırıyor.” şeklinde yaptığı açıklamayı hatırlatan Ali Erkan Kavaklı, “Eğitim Bakanı tarafından yapılan bu açıklamayı Der Spiegel, karma eğitimi kapak yaptığı yazıda, karma eğitimin toplumda kadın-erkek eşitliği sağlamadığını vurguladı ve şu başlığı attı: ‘Yüzyılın en büyük pedagojik yanlışı karma eğitim, karaya oturdu.’” hatırlatmasında bulundu.

“AK Parti, karma eğitimden derhal vazgeçmelidir”

Karma eğitim konusunda Almanya’da yaşanan gelişmeleri aktarmayı sürdüren ve AK Parti hükümetinin derhal karma eğitimden vazgeçmesi gerektiğine dikkat çeken Eğitimci-Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Alman eğitimci Dr. Maria Anna Kerienbaum okulun çocuklara, çok yönlü bir kişilik kazandırması gerektiğini, bunun ayrı eğitimde daha iyi gerçekleştiğini, karma okullarda cinsel tacizlerin önlenemediğini söylüyor. (Schule Lebendig Gestalten, Dr. Maria Anna Kreinbaum,s.10) Almanya’da isteyen veli, çocuğuna ayrı eğitim aldırabiliyor. Bizde bu konularda değişiklik yapmaya mecburuz. Şöyle ki;