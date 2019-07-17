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Ali Eren - Ajagba maçı için geri sayım başladı

Las Vegas’daki MGM Grand salonunda tarihi maça çıkacak olan ağır sıklet boksörü Ali Eren Demirezen, Nijeryalı rakibi Efe Ajagba ile dev mücadele öncesi karşı karşıya geldi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:15
Ali Eren - Ajagba maçı için geri sayım başladı

Las Vegas’daki MGM Grand salonunda tarihi maça çıkacak olan ağır sıklet boksörü Ali Eren Demirezen, Nijeryalı rakibi Efe Ajagba ile dev mücadele öncesi karşı karşıya geldi.


Las Vegas’da cumartesi gecesi Ali Eren Demirezen ile Nijerlayalı Efes Ajagba dev bir maça çıkacak. Demirezen’den 10 santim daha uzun boylu olan Nijeryalı Efe Ajagba, bugün bir etkinlikle bir araya geldi. Nijeryalı boksör bugüne kadar yapmış olduğu on maçın hepsini kazanırken, dokuzunu nakavtla sonlandırdı. Türk boks tarihinin en büyük maçlarından birine çıkacak olan Ali Eren Demirezen’in psikolojisinin çok iyi olduğunu vurgulayan EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, yaptığı açıklamada, "Kendisini özel olarak eğittik. En iyi boksörlerimizden Christian Hammer’i tüm hazırlıklar boyunca yanından ayırmadık. Christian’da geçtiğimiz ay ABD’de maç yaptı ve birçok şampiyonlukları bulunan tecrübeli bir boksör. Eminim ki, kendi tecrübelerini Ali’ye aktararak başarılı olması için elinden geleni yapmıştır. Ben Ali’ye güveniyorum bu maçı alacağız" dedi.



Bülent Başer: "Çok iyi hazırlandık"


EC BOXİNG Spor Kulübü Başantrenörü Bülent Başer ise hazırlıkların çok iyi gittiğini vurgulayarak, "Rakibimiz çok iyi. Kendi evinde olmanın avantajlarını kullanacaktır. Uzun boyunun getirdiği avantajları da kullanmaya çalışacaktır. Ancak biz de stratejimizi ona göre belirledik. Gerekli tedbirleri aldık. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu karşılaşmayı kazanacağımızdan eminiz" diye konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da bu müsabakanın tarihi bir maç olacağını belirterek, "ABD’nin en büyük maçlarından birisinde ikinci ana maçlarından birini yapacağız. Dünya starı Manny Pacquiao ile aynı mekanda aynı ringe çıkmak büyük bir başarıdır ve bunun mimarı da dünyanın en başarılı promotörlerinden birisi olan Erol Ceylan’dır. Bayrağımız 20 bin seyircinin önünde göndere çekilerek, İstiklal Marşımız okunacaktır ve bu karşılaşma tüm dünyadan naklen gösterilecek. Şayet Ali kazanırsa devler liginde mücadele etmeye başlayacak. Yani bu karşılaşmayı kazanan devler ligine çıkacak. İki yenilgisiz boksör dövüşecek, yenen dünyanın zirvesine çıkarak, boks otoritelerinin dikkatini çekecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:15
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