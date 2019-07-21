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Ali Erbaş’tan Tıbbiye Camii ve Külliyesi’ne ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:22
Ali Erbaş’tan Tıbbiye Camii ve Külliyesi’ne ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde yapımı devam eden ve şu ana kadar bir örneği bulunmayan bir projeye sahip Tıbbiye Camii ve Külliyesi’nde incelemelerde bulundu.


‘Yazımda Kardeşlik Var’ projesinin kapanış programı için Van’da bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi yakınında Osmanlı, Selçuklu ve modern bir mimariyle projelendirilen Tıbbiye Camii ve Külliye inşaatında incelemelerde bulundu. Burada YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer tarafından karşılandı. Toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan ve 6 bin 500 kapalı alana sahip Tıbbiye Camii ve Külliyesi’yle Ali Erbaş’a bilgiler veren Mustafa Tuncer, hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edilen projede; kütüphane, Kur’an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları, duş ve abdesthaneler bulunduğunu belirtti.


Erbaş, inşaat alanını gezdikten sonra buradan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 20:22
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