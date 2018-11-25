Ali Erbaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dinimizin rahmet ve merhamet ikliminden uzaklaşmanın neticesinde tezahür eden kadına yönelik şiddet; fiziksel, duygusal ve ekonomik boyutlarıyla büyük bir insanlık suçudur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Erbaş, mesajında, İslam'ın yeryüzünün öznesi olarak yaratılan insanın temel haklarını dokunulmaz kıldığını ve bu konuda hiçbir şekilde cinsiyet farkı gözetmediğini belirtti.

"Hz. Adem’den itibaren..."

Erbaş, buna göre, kadın ve erkek arasında yaratılış gayesi, kulluk ve yeryüzü sorumluluğu açısından hiçbir farın olmadığını ifade ederek, "Bu sebeple varlığı, birikimi ve saygınlığıyla toplumu eğiten, geliştiren, güçlendiren ve şekillendiren kadın, söz konusu değerli niteliklerinin ötesinde, öncelikle insan olma vasfıyla doğuştan getirdiği en temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Nitekim Hz. Adem’den itibaren hak-hakikat yolunda insanlığa rehberlik eden bütün peygamberler ve onların kutlu yolunu takip edenler, kadını erkek üzerinden tanımlayan, ikinci sınıf sayan, değersizleştiren, olumsuz yorumlara konu eden; onun hak, onur ve iffetini ihlal eden bütün tavır, davranış, tutum, düşünce ve yaklaşımlarla mücadele etmiştir" dedi.

"Şiddet en çok kadınlarımızı etkilemektedir"

"Son zamanlarda din, dil, ırk, coğrafya ve sosyal statü gözetmeksizin tüm insanlığı tehdit edecek bir boyuta ulaşan şiddet, maalesef en çok kadınlarımızı etkilemektedir" diyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu noktada vurgulamak gerekir ki, dinimizin rahmet ve merhamet ikliminden uzaklaşmanın neticesinde tezahür eden kadına yönelik şiddet; fiziksel, duygusal ve ekonomik boyutlarıyla büyük bir insanlık suçudur. Bu açıdan tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam’dan dayanak bulabilmesi asla mümkün değildir. Dolayısıyla şiddete meşruiyet sağlayan, merhameti öteleyen, insan onurunu zedeleyen ve kadını rencide eden bütün gelenek, örf ve inanışlar reddedilmelidir. Günümüzde cahiliye anlayışının bir zihniyet ve yaşam tarzına işaret eden boyutunu resmeden kadın sorunları konusunda bulunduğumuz nokta tefekküre muhtaçtır. Bu meyanda, onurlu yaşamı idealize eden bir dinin mensupları olarak kadına karşı merhameti merkeze alan bir anlayışı kuşanıp öfkemizin aklımızı ve vicdanımızı esir almasına mani olmalıyız."

Başkan Erbaş, bunun için de kadınları zihin ve gönül dünyamıza Allah’ın birer emaneti olarak yerleştiren nebevi ölçüden asla uzaklaşılmaması gerektiğini kaydetti. Ailenin sağlık ve mutluluğu, toplumun huzur ve güveninin ancak kadınların sevgi ve saygı görmesiyle mümkün olduğunu belirten Erbaş, bu itibarla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, Türkiye'de ve dünyada kadına yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunup geliştirilmesine ve sorunlara karşı duyarlı olmaya zemin teşkil etmesini temenni ettiğini ifade etti.