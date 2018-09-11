Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Hicri Yeni Yıl mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, aziz milletin ve tüm İslam aleminin hicri yılını tebrik ederek, “Yeni yılın İslam aleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hicri Yeni Yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İslam alemi olarak Hicri 1440. yıla girmiş bulunmaktayız. Cenâb-ı Hak, zamana anlam katan, tarihin seyrine yön veren manalar taşıyan bu başlangıcı hayırlara vesile kılsın. İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından olan ve Müslümanlar için bir milat kabul edilen hicretle beraber İslam’ın esenlik ilkeleri Medine’den bütün yeryüzüne dalga dalga yayılmış, bu ilkeleri yaşamak ve yaşatmak uğruna yurtlarını terk edenlere yeryüzü vatan kılınmıştır. Bu meyanda hicret; şiddetten merhamete, esaretten özgürlüğe, kula kulluktan yalnızca Allah’a kul olmaya, küfürden imana gidişin adıdır" ifadelerini kullandı.

"YENİ HİCRİ YILI YENİ BİR BEYAZ SAYFA AÇMAK İÇİN FIRSAT BİLMELİYİZ"

"Hicret; tevhidin bilinmesi, güzel ahlakın yaygınlaşması, merhametin yaşanması adına verilen mücadelede en büyük fedakarlığı göstermektir" ifadesini kullanan Erbaş, şunları kaydetti:

"Hicret; sosyal sorunların, metafizik bunalımların hayatı bütün yönleriyle etkisi altına aldığı bir zamanda, nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında bize ışık tutarak geçmişin, hâlin ve geleceğin idrakine varmamızı sağlayan önemli bir ahlak ve mesajdır. Bu sebeple, ömür sermayemizden bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde yeni hicri yılı, hatalarımızı gözden geçirip yeni kararlar almak ve hayatımızda yeni bir beyaz sayfa açmak için fırsat telakki etmeliyiz. Bu yönüyle şükür ve şuur vesilesi olan yeni yıl bizler için eşsiz bir nimet, önemli bir imkândır. Diğer taraftan yeni bir yıla girerken, yüce dinimizin evrensel hakikat ve değerlerinin makes bulmadığı; acı, hüzün ve gözyaşının her geçen gün etrafımızı kuşattığı bir dünyanın, insanlık ve İslam adına bizler için imtihan olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu itibarla barış, mutluluk, huzur, birlik ve beraberliğin yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşası için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek, bu yeni yılda bir Müslüman olarak en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin hicri yılını tebrik ediyor; yeni yılın yeryüzünün sekinetine, İslam âleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selameti, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir azim, özveri ve fedakârlıkla çalışmamıza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."