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Ali Erbaş: Kadınların hakları korumak hepimizin vazifesidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuk, genç kız, eş ya da anne, hangi yaşta olursa olsun, kadın saygı görmeyi hak eder. Kadına karşı geliştirilen tutum iyiliğin, vicdanın, merhametin ve insanlığın ölçüsüdür. Kadın, insanlığın kendisini gördüğü aynadır." ifadelerini kullandı.

08 Mart 2019 Cuma 11:10
Ali Erbaş: Kadınların hakları korumak hepimizin vazifesidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuk, genç kız, eş ya da anne, hangi yaşta olursa olsun, kadın saygı görmeyi hak eder. Kadına karşı geliştirilen tutum iyiliğin, vicdanın, merhametin ve insanlığın ölçüsüdür. Kadın, insanlığın kendisini gördüğü aynadır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, İslam dinine göre, insanın mükerrem ve mükemmel yaratılan bir varlık olduğuna işaret eden Erbaş, "Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan beri, kadın ve erkek her kul, iman edip salih ameller işlemek üzere ilahi vahye muhatap kılınmıştır. İnsan olmanın şerefini, yeryüzünü imar ve ıslah etmenin sorumluluğunu birlikte üstlenen mümin kadın ve erkek, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 'birbirlerinin velisi' yani dostu ve yardımcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hz. Adem'den itibaren hak ve hakikat yolunda insanlığa rehberlik eden bütün peygamberlerin, toplumlarını adalete ve merhamete davet edip, bu bağlamda olumsuz algılarla ve ön yargılarla kadını mahkum eden, onun haklarını ve saygınlığını ihlal eden her türlü inanış, düşünüş ve davranışla mücadele ettiğini aktaran Erbaş, "Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi de kadınlar için şiddet ve baskıdan uzak, huzurlu ve adil bir hayatın nasıl inşa edilebileceğinin en mükemmel modelidir." vurgusu yaptı.

Çocuk, genç kız, eş ya da anne, hangi yaşta olursa olsun, kadının saygı görmeyi hak ettiğine dikkati çeken Erbaş, "Kadına karşı geliştirilen tutum iyiliğin, vicdanın, merhametin ve insanlığın ölçüsüdür. Kadın, insanlığın kendisini gördüğü aynadır." ifadesini kullandı.

- "Farkındalık oluşturmak hepimizin vazifesi"

Savaşların, acıların ve zulmün bedelini en ağır biçimde ödeyenlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Yemen'de, Myanmar'da, Somali'de katledilen, eşlerini ve çocuklarını kaybeden, evi ocağı tarumar edilen; Suriye’de, Mısır’da, Filistin'de zindanlara mahkum edilen, işkence gören, her türlü yokluğa ve acıya rağmen özgürlük mücadelesi veren kadınlar, hukuka ve iyiliğe dair kurulacak her cümleyi mahcup etmektedir.

Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir kez daha önemle belirtmek isterim ki kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın varoluşsal değeri, saygınlığı ve dokunulmaz hakları konusunda farkındalık oluşturmak hepimizin vazifesidir. 8 Mart'ın savaş, şiddet, mahkumiyet ve yoksulluğun pençesinde hayatta kalmaya çalışan nice mağdur ve mazlum kadın için umut seferberliği oluşturması, küresel bir iyilik hareketine vesile olması hepimizin yürekten temennisidir."

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:10
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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