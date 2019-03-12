Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gönül coğrafyamız Anadolu ile sınırlı olamaz

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda il müftülerinin katılımıyla düzenlenen "Kardeş Şehir Çalıştayı"na katıldı.

Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarca Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan hayırların 7 kıtadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, bu durumun büyük devlet ve millet olmanın işareti olduğunu kaydetti.

"Gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz"

Erbaş, "Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı. Ecdadımız bundan 400 sene önce buradan kalkmış Nijerya'ya gitmişler. Afrika'nın ortalarına kadar gitmişler. Kervanlarla o bölgelere yardım götürmüşler. Gittikleri yerlerde cami de yapmışlar." ifadesini kullandı.

Müftülük görevinin ağır bir sorumluluk olduğunu da vurgulayan Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Biz, milletimizin önderleri, rehberleri ve imamlarıyız. Müftü, o ilin manevi mimari ve manevi rehberidir. Geçmişte 'Kardeş Şehir' projesi vesilesiyle güzel çalışmalar yapıldı. Milletimizin umudunu, bizlere olan güvenini hayra dönüştüreceğiz. Kardeş şehirlerdeki cami ve Kur'an kursu gibi yapılan eserlerin yanı sıra oralardan öğrenci getirip okutma noktasında da müftüler katkı sağlamalı ve destek olmalı."