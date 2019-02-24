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"Ali diye yazılır, kral diye okunur"

İstanbul'da kar nedeniyle yarın okullarda eğitime bir gün ara verileceğini sosyal medya hesabından duyuran Vali Ali Yerlikaya'ya, öğrenciler birbirinden komik teşekkür tweetleri yolladı- Yerlikaya'nın tweetine 2,5 saatte 3 bin 588 kişi yanıt verirken, paylaşımı 18 bin 445 kişi beğendi, 4 bin 371 kişi de retweet etti

24 Şubat 2019 Pazar 20:50
"Ali diye yazılır, kral diye okunur"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, kar nedeniyle okullarda eğitime bir gün süreyle ara verileceğini sosyal medya hesabından duyurmasının ardından öğrenciler tweet atarak teşekkür etti. Bir öğrencinin "Ali diye yazılır, kral diye okunur." paylaşımı en çok dikkati çeken tweet oldu.

Yerlikaya, saat 18.00'de Twitter hesabından yarın kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşıma 2,5 saatte 3 bin 588 kişi yanıt verdi. Takipçilerin 4 bin 371'i paylaşımı retweet ederken, 18 bin 445 kişi beğendi.

Çoğunluğu öğrencilerden oluşan takipçilerin komik mesajları sosyal medyada dikkati çekti.

İstanbul'daki öğrencilerin Ali Yerlikaya'ya attıkları komik ve sevgi dolu teşekkür tweetlerinden bazıları şöyle:

"Teşekkürler adamsın Vali Amcam.", "Allah tutuğunu altın etsin Valim.", "Bu tweetin alnı olsa da öpsem.", "Yeni bir Twitter fenomeni doğuyor.", "Okulumun direği, tatilimin efendisiiiiii.", "Size güvenip sunum ödevimi yapmamıştım Sayın Valim adamsınız.", "Seviliyorsunuz Sayın Valim.", "Ali diye yazılır, kral diye okunur.", "Evde kendimi kanepeden attımmm sevinçten seni çok seviyorumm Valiimiz.", "Sonunda vallahi bir an tatil etmeyeceksin zannettim Vali Bey Amca, kara kara yarın okulun yokuşundan nasıl ineceğimi düşünüyordum.", "Salı da yap sen de rahat uyu biz de Valim.", "Dik dur kral, tacın düşmesin."

- "Kral, Vasip Şahin'i aratmıyor"

Bazı üniversite öğrencileri de Yerlikaya'ya, yarın okullarında eğitime ara verilmemesine ilişkin sitemlerini iletti. Üniversite öğrencilerinin sitemkar olduğu kadar komik olan paylaşımları da şöyle:

"Vali Yerlikaya, yükseköğretim yazmayı unutmuşsunuz bir editleyelim zahmet olmazsa Sayın Valim.", "Üniversiteliler ağlıyor.", "Üniversite rektörlerini de insafa davet ediyoruz amin.", "Üniler neden tatil değil biz bu ilde değil miyiz?", "Üniversitelilerin canı yok mu Sayın Valim?", "Üni li olanlar ağlıyor şu an."

Yerlikaya'ya teşekkürlerini eski İstanbul Valisi Vasip Şahin'i yad ederek ileten öğrenciler de şu paylaşımlarda bulundu:

"Vasip Şahin'in yerini aratmıyor reis", "Vasip Şahin'in talebesi misin sen nesin böyle çok şekersin.", "Bize onu hatırlatıyorsun, Vasip Amca'mı aratmadığın için teşekkür ederim Ali Amca", "Kral, Vasip Şahin'i aratmıyor."

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 20:50
  1. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  2. Twitter

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