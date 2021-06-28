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Biyografi Ali Demirel kimdir? Ali Demirel kaç yayındaydı? Ali Demirel hastalığı neydi?
Biyografi

Ali Demirel kimdir? Ali Demirel kaç yayındaydı? Ali Demirel hastalığı neydi?

Oyuncu Ali Demirel kimdir? Oyuncu Ali Demir öldü mü? Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel evindeyken birden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan usta oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Peki Ali Demirel hastalığı neydi? Ali Demirel neden öldü?Ali Demirel hastalığı kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 14:51:00 - 2021-06-28 14:57:12
Ali Demirel kimdir? Ali Demirel kaç yayındaydı? Ali Demirel hastalığı neydi?

Edinilen bilgilere göre Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evine yalnız yaşayan  sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. Daha sonra  İhbar üzerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Demirel,  ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Ali Demirel hastalığı neydi?

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel'e ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Hastanede tedavi altına alınan usta oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ali Demirel kimdir?

3 Mart 1944'te İstanbul'da doğan Ali Demirel, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır1944 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, arson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir. Daha sonra televizyonda yayınlanan “Olacak O Kadar” adlı komedi programı ile tanındı.

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