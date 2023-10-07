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Biyografi Ali Demirel kimdir?
Biyografi

Ali Demirel kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 15:55:00 -
Ali Demirel kimdir?

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Ali Demirel kimdir?

Eskişehir - 1970

1970 yılında doğdu. Anadolu üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi işletme bölümünde yüksek lisans yaptı. 1992-1993yıllarında Elazığ polis okulunu bitirdi. 1993 yılından 1998 yılına kadar Eskişehir'de polis memuru olarak çalıştı. Konut üretim sektöründe faaliyet gösteren Demirel inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanıdır. 2015 genel seçimlerinde Milletvekili aday adayı oldu. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

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