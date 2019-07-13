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Ali Dağı’nda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Talas Belediyesince ilçenin güneyinde bulunan ve hava sporlarının dünyaca ünlü merkezlerinden Ali Dağı’nda ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:45
Ali Dağı’nda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Talas Belediyesince ilçenin güneyinde bulunan ve hava sporlarının dünyaca ünlü merkezlerinden Ali Dağı’nda ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Cami Mektebi Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri 100 fidanı toprakla buluşturdu.


İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yoluyla birlikte binicilik faaliyetlerinin de yapıldığı Ali Dağı 360 Projesi kapsamında güzergâh ağaçlandırma faaliyetleri sürüyor. Daha önce yapılan çalışmalarla 10 kilometrelik parkurun üçte birinde fidanlar toprakla buluşmuştu. Son gerçekleşen programla da Kayseri’de dini eğitim gören Cami Mektebi Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyesi hafız adayı öğrenciler, 100 leylandi, mavi ladin ve sarıçamı toprakla buluşturdu. Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kendilerine teşekkür ederek, “Sizlerin burada ağaçlandırma çalışmamıza katılmanızdan çok memnun olduk. En güzel iş gönülden yapılan iştir. Allah sizlerden razı olsun. Hem insan, hem ağaç yetiştiriyorsunuz. Ellerinize sağlık. Bugün sizlerin yaptığı bu iş, fidanın tohumu olarak toprağa düşsün ve Kayseri’deki gençlere örnek teşkil etsin inşallah” dedi.


Cami Mektebi Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Küçüksüslü ise, derneğin faaliyetlerinden bahsederek, “Camileri ve Kur’an-ı Kerim’i sevdirmek maksadıyla bu yola çıktık. Bugün de bir bilinç olması için bir araya geldik. Asıl amacımız Yeni Zelanda’daki saldırıda şehit olan Müslüman kardeşlerimiz için fidan dikmek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:45
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