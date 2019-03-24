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Ali Çubuk hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Bir yaşındayken felç geçirerek koltuk değneklerine mahkum olan Ali Çubuk, çok sevmesine rağmen çocukken hiç oynayamadığı futbola yeni gençler kazandırmak için kurduğu kulübün başkanlığını yürütüyor.

24 Mart 2019 Pazar 11:07
Ali Çubuk hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Osmaniye'de, bir yaşındayken felç geçirerek koltuk değneklerine mahkum olan Ali Çubuk, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü futbol takımıyla gençleri spora kazandırıyor.

Memur olarak çalışan 47 yaşındaki Ali Çubuk'un, çok sevmesine rağmen çocukken hiç oynayamadığı futbola yeni yetenekler kazandırmak, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları da sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurduğu kulüp 5 yıldır faaliyet gösteriyor.

2. Amatör Lig'de mücadele eden Tüysüz Gençlerbirliği Spor futbol takımının tüm masraflarını üstlenen Çubuk, oyuncularıyla özel olarak ilgilenerek ulaşım güçlüğü çekenleri tek tek evlerinden alıp antrenmanlara ve maçlara da getiriyor.

Her maç öncesi soyunma odasına giderek futbolcularına moral veren Çubuk, hiç oynayamadığı futbolla yakından ilgilenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ali Çubuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora ve özellikle futbola karşı çocukluğundan bu yana ilgisi ve sevgisinin olduğunu dile getirdi.

Koltuk değnekleri nedeniyle hiçbir zaman futbol oynayamamasının içindeki spor sevgisini engellemediğini anlatan Çubuk, amatör kulüplerde yıllarca görev yaptığını anlattı.

Tek amacının gençlerin en iyi şekilde yetişmelerine yardımcı olmak olduğunu dile getiren Çubuk, "Gençlerden bazılarını spor sayesinde güzel yerlere getirebilirsek ne mutlu bize. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spora yönlendirmek de en önemli amacımız." ifadesini kullandı.

- "Engelli arkadaşlara tavsiyem, hayata küsmesinler"

Çubuk, kulübün ve oyuncuların ihtiyaçlarını çoğu zaman kendi maaşıyla karşıladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocukların formaları, ayakkabıları, oynadıkları toplarına kadar kendi çabalarımızla karşılıyoruz. Gerektiğinde oyuncularımı tek tek evlerinden alıp sahaya getiriyorum. Bunları yaparken hiç yorulmuyorum. Yeter ki gençler sporu sevsin, benimsesin. Ben bir yaşındayken üşütmüşüm, ateşim yükselmiş. Yanlışlıkla sinire ya da kasıma yapılan iğne sonucu sol tarafım felç oldu ama buna rağmen hayata küsmedim. Engelli arkadaşlara tavsiyem, hayata küsmesinler, mücadele etmeye devam etsinler, pes etmesinler."

- Antrenör ve sporculardan övgü

Takımın antrenörü İbrahim Evin de Ali Çubuk'un futbola gönül vermiş ender rastlanacak insanlardan birisi olduğunu vurgulayarak, "Tek başına elinden gelen her şeyi yapıyor. Oyuncuların ihtiyaçlarını karşılıyor. Tek tek hepsini evlerinden topluyor. Futbolu gerçekten çok seviyor. Bu durumunda bile mücadele ediyor." dedi.

Oyunculardan Şafak Can da başkanlarını çok sevdiğini, engelli olmasına rağmen onun her sorunlarına yetiştiğini dile getirdi.

Çubuk'un kısıtlı imkanlarla maddi ve manevi kendilerine destek verdiğini anlatan Can, "Takıma ve bizlere sahip çıkıyor. Maddi, manevi her şeye göğüs geriyor. Biz de oyuncular olarak yanında olmaya çalışıyoruz. Futbol hayatım bitse bile Ali Başkanımızın her zaman yanında olacağım." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:07
  1. Ali Çubuk
  2. Futbol
  3. Osmaniye

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