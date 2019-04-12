Ali Çetinbaş’tan rekor bir oyla başkan seçilen Bilal Demirci’ye tebrik ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan ile birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde yüzde 73’lük oyla Pazarlar Belediye Başkanı seçilen Bilal Demirci’ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette koruşan Başkan Çetinbaş, hizmet ve projeler noktasında Pazarlar’a önemli katkılar sağlayacaklarını ifade etti.

Çetinbaş, "Pazarlar için elimizi taşın altına koyacağız. Pazarlar’ın projelerini hayata geçirmek için çalışacağız. Pazarlar İlçemiz adına yapılması gerekenler konusunda bize düşen ne varsa birlikte takipçisi olacağız. İlçemiz için elimizi taşın altına koyup, seçimden önce ne dediysek tüm projelerin hayata geçirilmesini inşallah sağlayacağız" diye konuştu.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci de, Çetinbaş, Erenler ve Tan’a ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

Demirci, "İl Başkanımız ve milletvekillerimiz ileyıllardır birlikte siyasetin içerisindeyiz. Birçok proje ve ihtiyaçlar için gerek Kütahya ayağında, gerek Ankara ayağında yakından takip edeceklerinden eminim. İlçemizin olmazsa olmaz ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların yerine getirilmesinde bizlere yardımlarını bekliyoruz. İlçemiz ile ilgili projelerin, gerek Ankara ayağında gerek Kütahya ayağında rahat bir şekilde ulaşarak, birlikte şehrimize hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.