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Biyografi Ali Cengiz Köseoğlu kimdir? Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu hangi üniversitede görevli
Biyografi

Ali Cengiz Köseoğlu kimdir? Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu hangi üniversitede görevli

Yeniakit Publisher
2023-08-01 20:28:00 -
Ali Cengiz Köseoğlu kimdir? Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu hangi üniversitede görevli

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 20 üniversiteye rektör atandı. Atanan isimlerden biri de Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu oldu. Peki, Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu kimdir kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recp Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Ali Cengiz Köseoğlu, Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 1 Ekim 1971'de dünyaya geldi. Köseoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesinde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesinde doktora yapan Köseoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde görev yaptı. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Köseoğlu, iki kitap yazdı. Çok sayıda makalesi yayınlanan ve Yüksek Hakem Kurulu Üyesi olan Köseoğlu, evli ve iki çocuk babası.

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