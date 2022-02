Pek çok televizyon kanalında zaman zaman katılan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Çarkoğlu’nun kim olduğu nerede çalıştığı görevi merak konusu oluyor. Peki, Ali Çarkoğlu nereli?

Ali Çarkoğlu kimdir nereli ne iş yapıyor?

Ali Çarkoğlu 10 Temmuz 1963'te dünyaya geldi. İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’ni bitiren Çarkoğlu, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ni tamamladı. 1989 yılında Rutgers Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan Çarkoğlu ardından 1994’de ise Binghamton Üniversitesi’ni bitirdi.

Halen Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir ve Eylül 2013'ten itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığını yürütmektedir. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi (1994-2002) ve Sabancı Üniversitesi'nde (2002-2010) öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2008-2009 akademik yılında Hollanda Beşeri ve Sosyal Bilimler Yüksek Araştırmalar Enstitüsü'nde (NIAS) akademi üyesi (fellow) olarak araştırmalar yapmıştır. 2013 yılında Bilim Akademisi'ne seçilmiştir.

Ali Çarkoğlu kitapları şöyle:

Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset, Religion, Society and Politics in a Changing Turkey, Household View on the Causes of Corruption in Turkey and Suggested Preventive Measures, Hanehalkı Gözünden Türkiye’de Yolsuzluğun Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öneriler, The Political Economy of Regional Cooperation in the Middle East, The Rising Tide of Conservatism in Turkey, Turkish Democracy Today: Elections, Protest and Stability in an Islamic Society, Religion & Politics in Turkey, Türkiye’nin bölgesel orta ve uzun dönem politika analizi: Türkiye ve Ortadoğu’da bölgesel işbirliği