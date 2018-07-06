Ali Bulaç kimdir? Ali Bulaç Zaman Gazetesi davasında ne kadar ceza aldı?

FETÖ’nün yayın organı olarak bilinen Zaman gazetesi davasında mahkeme 10 yıl 6 aya varan hapis cezaları verdi. Zaman eski yazarlar Ali Bulaç, 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Bulaç hakkında da 11 Mayıs'ta tahliye kararı verilmişti. FETÖ'nün medya yapılanması olmakla suçlanan ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu isimler 18 Eylül 2017'de de hakim karşısına çıkmış ve Ali Bulaç o gün kendisini "Soruyorum, ben hangi silahlı terör eylemine girdim? Hangi silahlı çatışmaya girdim, kime saldırdım?" ifadeleri ile savunmuştu.

8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Bulaç kimdir?