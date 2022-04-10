Ali Bardakoğlu kimdir, nereli ne iş yapıyor? Ali Bardakoğlu hayatı, biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden birisi de Ali Bardakoğlu oldu. CHP'li Barış Yardaş, zillet ittifakı adayının Ali Bardakoğlu olması durumunda seçimi kazanamayacağını söyledi. Vatandaşlar Ali Bardakoğlu'nun hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Ali Bardakoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Ali Bardakoğlu kimdir?

Ali Bardakoğlu 1952 tarihinde Tosya'da doğdu. İlk öğrenimini Tosya'da tamamladı. 1970 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1974'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden, 1975 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik ve stajyer hâkimliğin ardından, 1977 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde Fıkıh asistanlığı görevine getirildi.

1982 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde “İslam Hukukunda İcare Akdi” adlı doktora tezini verdi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku yardımcı doçentliğine atandı. 1986 yılında doçentlik aldı. Belirli bir süre Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1993'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne atandı. 1994 yılında ise İslam Hukuku Ana Bilim Dalında profesör oldu. Marmara İlahiyat Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1991-1992 seneleri arasında İngiltere'de ve 1994 yılında da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu.

İslam Hukuku dalında; İlahiyatçıların Din Söylemi, Kur’an ve Hukuk, İslam Kültüründe Din ve Vicdan Özgürlüğü, İslam ve Demokrasi Üzerine, Teorik Açıdan İslam ve Demokrasi; Yasama, Türk Aile Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Hukuki ve Sosyal Açıdan Boşanma, İslam Aile Hukukunun Oluşumuna Toplumsal Şartların Etkisi, İslam Hukuku Araştırmalarında Gelenekçilik, Hanefi Mezhebi gibi başlıklar altında altmışın üzerinde ilmî yayın yaptı.

Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlara müzakereci olarak katıldı. 28 Mayıs 2003 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. 11 Kasım 2010 tarihinde görev süresinin bitmesine kısa bir zaman kala Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekliliğini istedi ve istifa etti. İngilizce ve Arapça bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesindeki KURAMER (Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)'in müdürlük görevini yürütmektedir.