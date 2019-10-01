0553 313 94 23

Ali Babacan'ın ekibinde yer alacağı söyleniyordu! Ahmet Davutoğlu, Ufuk Uras ile görüştü!

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ÖDP eski Genel Başkanı ile bir görüşme yaptı.

01 Ekim 2019 Salı 12:38
Ali Babacan'ın ekibinde yer alacağı söyleniyordu! Ahmet Davutoğlu, Ufuk Uras ile görüştü!

Ufuk Uras, yeni parti kurma hazırlığı içindeki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü sosyal medya hesabından açıkladı. Davutoğlu’na yakın kaynaklar, Uras’a bir teklifte bulunulmadığını ancak, çeşitli çevrelerle yeni kurulacak siyasi parti üzerine istişare yapıldığını söyledi.

Eski milletvekili Ufuk Uras, yeni parti kurma hazırlığı yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Uras, “Dün Sayın Ahmet Davutoğlu’yla ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine kapsamlı bir görüşme yaptık. 3 saate yakın görüşmemizin sonunda sayın Davutoğlu, lütfettiler kitaplarını imzaladılar. Sayın Davutoğlu’nun yakında Cambridge yayınlarından çıkacak yeni kitabını da ilgiyle bekliyoruz” dedi.

Daha önce gazeteci Veysi Dündar, Ufuk Uras’ın Ali Babacan’ın yeni kuracağı partide yer alacağını iddia etmişti.

Ufuk Uras görüşmesinin ardından Ahmet Davutoğlu’na yakın kaynaklar, Uras’a bir teklifte bulunulmadığını ancak, çeşitli çevrelerle yeni kurulacak siyasi parti üzerine istişare yapıldığını söyledi. Yakın kaynaklar, Uras ile de bu konuda görüşüldüğünü ifade etti. (Tarafsız Haber Ajansı)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:38
  1. Ufuk Uras
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ali Babacan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarjdaki telefon yanında patlayan 14 yaşındaki kız öldü
    1. Şarjdaki telefon yanında patlayan 14..
    2. Trump’ın başı dertte... Avustralya'ya..
    3. Bahçeli yeni yasama yılı..
    4. Ali Babacan'ın ekibinde yer alacağı..
    5. Devleti suçlayanlar PKK’ya suspus
    6. Eski Danıştay üyesi Kılınç'a FETÖ..
    7. Avrupa'nın Cemal Kaşıkçı cinayetine..
    8. Gülen’in darbe talimatı ‘taktiği’..
    9. Ankara’daki ishal vakasında profesöre..
    10. Meme kanserine iğne biyopsisi ile..
    11. Direniş bir ayı buluyor! Sözde kadın..
    12. 'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını..
    13. Mutlu şehrin yaşlılarının huzurlu..
    14. İran'da CIA ajanına idam cezası!
    15. Kuzey Kore'den Çin'e 'daima..
    16. Her bağış daha fazla yatırım demek!..
    17. Devlet Bahçeli sağlı durumu nasıl son..
    18. 10 milyon liralık arsa vurgunu..
    19. Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili..
    20. İstanbul'da perakende fiyatları yükseldi
    21. İzmir’de deprem mi olacak?
    22. Dünyanın geleneksel lezzetleri..
    23. Elindeki poşetten çıkanlar şoke etti!
    24. Karahasanoğlu Demiralp'in iddialarını..
    25. Yetkililerin dikkati 10 milyonluk..
    26. Tarım işçisiydiler şimdi ünlü..
    27. Nani bunu yapan ilk futbolcu olarak..
    28. Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz..
    29. ABD'ye resti çektiler: S-400 almaya..
    30. PYD/YPG kendi mevzilerini yıkarak..
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular