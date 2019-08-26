Ali Babacan Davutoğlu’na yolları kapattı!

Sezai Erhan Yeniakit

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni parti çalışmalarına hız verirken yeni kuracağı partisi için Ankara’da geniş bir bina baktığı belirtildi. 8 Temmuz'dan itibaren ağırlıklı olarak Ankara’da vaktini geçiren ve farklı kesimlerden insanlarla görüşmelerde bulunan Babacan’a, partisi için isim ve amblem çalışması sunulduğu ve değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.

Siyaset yapma anlayışlarımız farklı

Babacan’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, birçok sebepten ve özellikle siyaset yapma anlayışlarındaki farklılıklardan dolayı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket etmeyeceğini yakın çevresine açıkladığı, son günlerde parti isimleriyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Türkiye’nin iç ve dış sorunlarını çözecek bir politika üzerinde çalışıldığını belirttiler.

Görüşmeleri bu isimler yapıyor

Parti’nin kadro oluşumuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten kaynaklar, kendilerine çeşitli araştırma kuruluşları tarafından yapılan anketlerin de sunulduğunu ifade ettiler. Farklı siyasi gelenekten gelen insanlarla görüşmeleri genelde aralarında eski bakanlar Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın yaptığı belirtildi.