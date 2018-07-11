24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Kılıçdaroğlu için istifa seslerinin yükseldiği CHP'de seçimli kongre sesleri yükselirken, CHP liderine bir şok da danışmanında geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Ali Arif Özzeybek istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul ise FETÖ'cü çıkmıştı. Peki Ali Arif Özzeyrek kimdir?

1964 Ankara, Karaşar doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı