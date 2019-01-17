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Ali Aktaş kimdir nerelidir? Ali Aktaş hangi görevlerde bulundu?

Ali Aktaş Saadet Partisi (SP) Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ali Aktaş'ın kim olduğu araştırılıyor. Milli Gençlik Vakfı Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Ali Aktaş kimdir? Ali Aktaş kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

17 Ocak 2019 Perşembe 15:04
Ali Aktaş kimdir nerelidir? Ali Aktaş hangi görevlerde bulundu?

Ali Aktaş Saadet Partisi (SP) Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ali Aktaş'ın kim olduğu araştırılıyor. Milli Gençlik Vakfı Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Ali Aktaş kimdir? Ali Aktaş kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Ali Aktaş kimdir?

Ali Aktaş 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Ankara 2. Bölge Bölgesi, 2'nci sıradan milletvekili adayı olmuştu.Ali Aktaş, 1977 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Milli Gençlik Vakfı Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Saadet Partisi’nin değişik kademelerinde görev aldıktan sonra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. Serbest avukatlık yapan Aktaş, evli ve dört çocuk babasıdır.

Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasından sonra bir açıklama yapan Ali Aktaş, “Sevgili Antalyalılar! Arkadaşlar beni size kurban seçtiler. Onlar bu şehre emin olmak, hizmet etmek, halkın işlerini görmek, tabiatı korumak, şehri geliştirmek, çocuklarımızı güvenle yetiştirmek, harama bulaşmadan yönetmek ahdi ile bizi vazifelendirdiler. Gayri takdir sizindir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:04
  1. Ankara
  2. Ali Aktaş Saadet Partisi (SP) Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı
  3. Ali Aktaş kimdir nerelidir?
  4. Ali Aktaş hangi görevlerde bulundu?
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