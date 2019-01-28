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Ali Acar neden istifa etti? CHP Marmaris belediye başkanı

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiği son dakika olarak duyuruldu. Ali Acar neden istifa etti? CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay olmuştu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:40
Ali Acar neden istifa etti? CHP Marmaris belediye başkanı

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiği son dakika olarak duyuruldu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiği son dakika olarak duyuruldu. CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay olmuştu.

CHP ilçe yönetimi de istifa ettiklerini açıklamıştı. İlçe Başkanı Tolga Akbay, yaptığı açıklamada, "MYK toplantısında mevcut Belediye Başkanı Ali Acar aday olarak açıklandı. PM toplantısında demokratik olmayan, hukuksuz, etik olmayan, anti demokratik bir şekilde başka bir isim getirildi. Bizim derdimiz isimler değil. Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesi hiçe sayıldı. Biz bu nedenle sabahleyin acil olarak toplandık. İrademizin hiçe sayılması kabul edilemez. Oy birliği ile CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak, yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.

Ali Acar kimdir?

Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar 1955 Marmaris doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Marmaris’te tamamladı. Muğla Ticaret Lisesi öğrencisi olduğu yıllarda otel, pansiyon ve kamping işletmeciliğine de başladı. Marmaris’in ilk turizm işletmecilerinden birisi olarak sektördeki yerini aldı. 

Buna ve geleceğine bağlı olarak yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamladı ve Marmaris’e döndü. Ailesine ait otel, pansiyon, kafeterya işletmelerinde iş yaşamına devam etti. Çeşitli dönemlerde Marmaris Ticaret Odası ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (Getob) yönetimlerinde görev aldı. Siyasi yaşamını devam ettirdiği Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsilen Marmaris Belediye Meclisi’nde 5 yıl görev yaptı. 2004 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisinden Marmaris Belediye Başkanı seçildi. 1980 yılında Sevgi Acar’la evlendi. Yüksek öğrenimlerini tamamlamış bir kızı ve bir oğlu var.

 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:40
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