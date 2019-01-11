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Alfa Romeo’da avantajlar devam ediyor

Giulietta'nın dizel motor ve otomatik şanzımanla kombine edilen versiyonu 139 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yarısı peşin, yarısı aylık 2 bin 400 TL'lik taksitlerle satın alınabiliyor

11 Ocak 2019 Cuma 14:11
Alfa Romeo’da avantajlar devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, kompakt sınıfın sportif temsilcisi Giulietta'da otomobilseverler için cazip ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Alfa Romeo'nun açıklamasına göre, şirket, lüks kompakt sınıf temsilcisi Giulietta modeli için yılın ilk kampanyasını hayata geçirdi.

Bu kapsamda fiyat-fayda dengesiyle öne çıkan Giulietta'nın dizel motor ve otomatik şanzımanla kombine edilen versiyonu 139 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yarısı peşin, yarısı aylık 2 bin 400 TL’lik taksitler ile satın alınabiliyor. Alfa Romeo'nun kampanyasında 50 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği de bulunuyor.

Yüksek verimliliğe sahip, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motor ve TCT çift kavramalı otomatik şanzımana sahip Giulietta Progression, ocak ayı boyunca söz konusu kampanya ile satışa sunuluyor.

Alfa Romeo'nun başarılı SUV'si Stelvio ve sportif sedan modeli Giulia'yı satın almayı hedefleyen otomobil tutkunları ise ocak ayına özel olarak peşin alımlarda yüzde 10 indirim ve 250 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli, 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:11
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