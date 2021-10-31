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Gündem Aleyna Tilki haddini aşmaya devam ediyor! Bu sefer yurt dışında yaşayan Türkleri kızdırdı
Gündem

Aleyna Tilki haddini aşmaya devam ediyor! Bu sefer yurt dışında yaşayan Türkleri kızdırdı

Sosyal medyayı gereksiz meşgul eden isimlerin başında gelen Aleyna Tilki'nin insanlarla dalga geçen paylaşımlarından sonra bu sefer gözünü yurt dışında yaşayan Türklere çevirdi. Tilki, yurt dışında yaşayan Türkler için, ‘büyük bir bölümü çiğ bir ruh yapısında oluyor’ ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 13:33:00 -
Aleyna Tilki haddini aşmaya devam ediyor! Bu sefer yurt dışında yaşayan Türkleri kızdırdı

Seküler mahallenin gençlere rol model diye pohpohladığı Aleyna Tilki saçmalıklarına devam ediyor.

Aleyna Tilki’nin sosyal medya twitter hesabından yaptığı son paylaşım yurt dışında yaşayan Türkleri kızdırdı.

Tilki’nin paylaşımında kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

Aleyna Tiki yurt dışında yaşayan Türkler için, “Yurt dışında yaşayan Türklerin hepsi değil ama büyük bi bölümü çok çiğ bi ruh yapısında oluyor. Minik düşmanlık,kıskançlık, ikiyüzlülük, dedikoduculuk vb şeyler oluyor. Bunun psikolojik nedeni nedir????” ifadelerini kullandı.

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