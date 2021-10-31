Aleyna Tilki haddini aşmaya devam ediyor! Bu sefer yurt dışında yaşayan Türkleri kızdırdı

Seküler mahallenin gençlere rol model diye pohpohladığı Aleyna Tilki saçmalıklarına devam ediyor.

Aleyna Tilki’nin sosyal medya twitter hesabından yaptığı son paylaşım yurt dışında yaşayan Türkleri kızdırdı.

Tilki’nin paylaşımında kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

Aleyna Tiki yurt dışında yaşayan Türkler için, “Yurt dışında yaşayan Türklerin hepsi değil ama büyük bi bölümü çok çiğ bi ruh yapısında oluyor. Minik düşmanlık,kıskançlık, ikiyüzlülük, dedikoduculuk vb şeyler oluyor. Bunun psikolojik nedeni nedir????” ifadelerini kullandı.