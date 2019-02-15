0553 313 94 23

Aleyna Nur Sungur Katar’a gidiyor

Yüzme Milli Takım ve Kayseri TOHM sporcusu Aleyna Nur Sungur ve antrenörü Ali Özmen Katar’ın Doha şehrinde yapılacak olan Fina Marathon Swim World Series için yola çıktı.

15 Şubat 2019 Cuma 17:29
Aleyna Nur Sungur Katar’a gidiyor

Yüzme Milli Takım ve Kayseri TOHM sporcusu Aleyna Nur Sungur ve antrenörü Ali Özmen Katar’ın Doha şehrinde yapılacak olan Fina Marathon Swim World Series için yola çıktı.


Ocak ayında Kocaeli’nde yapılan Açık Su Yüzme Şampiyonasında 10 bin metrede 2:04:51.98’lik derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi olan Aleyna Nur Sungur milli mayoyla yarışmaya hak kazanmıştı.


Başarısıyla göz dolduran milli sporcu Aleyna Nur Sungur ve antrenörü Ali Özmen yüzme milli takımıyla Katar’a gitti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli takım sporcularına ve antrenörlerine katılacakları Dünya Açık Su Şampiyonasında başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanı Koca: “Belediyelerin hastane hizmeti verebilirliği uygun bir yaklaşım tarzı değil”
    1. Sağlık Bakanı Koca: “Belediyelerin..
    2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    3. İHH gönüllülerine hediye dağıttı
    4. Bakan Çavuşoğlu:"Dövizdeki..
    5. Engin Altan Düzyatan Diriliş..
    6. Erenler Güreş Kulübü, Türkiye..
    7. Yargı alanında düzenlemeler içeren..
    8. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    9. Sakarya’da tarihi çeşmeler yenileniyor
    10. Jimnastik ve masa tenisi kafilesi..
    11. Terör örgütü propagandasına gözaltı
    12. İller Bankasından Sakarya’da ki 2..
    13. İstanbul- Bursa arası 1 saate iniyor |..
    14. Başkan Ataç’tan kahraman personele..
    15. Meme kanseri hastalarına "genetik..
    16. CAS'tan Galatasaray açıklaması
    17. İmamoğlu’ndan istihdam konusuna..
    18. Kapalıçarşı'da altın
    19. Döviz kurları
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
    21. Fendoğlu’ndan POMEM talebi
    22. İBB’den iki yeni 'Hiç Kapanmayan..
    23. Aleyna Nur Sungur Katar’a gidiyor
    24. Zehir tacirleri yolda yakalandı
    25. Köy okullarındaki öğrenciler SODES ile..
    26. Akar'dan Münih'te kritik görüşme!
    27. "Diyarbakır'ı bölgenin en güzel..
    28. Milli Savunma Bakanı Akar:..
    29. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    30. Türkiye, EYOF 2019'u iki madalyayla..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!