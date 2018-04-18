Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alexis Çipras, birkaç km mesafeden Türkiye'ye mesaj

Kaş'ın hemen karşısındaki Meisadasında konuşan Yunanistan Başbakanı, "Bugünlerde ilişkilerimizde yeniden istikrarsız bir dönem yaşıyoruz, Türkiye'ye işbirliği ve kararlılık mesajı verdik" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:05
Alexis Çipras, birkaç km mesafeden Türkiye'ye mesaj

Yunanistan Başbakanı Çipras, Antalya'nın Kaş ilçesinin komşusu Meisadasında deniz suyu arıtma tesisi açtı.

Yunanistan ana karasına en uzak ada olan Meis'teki açılışta bir konuşma yapan Çipras, Türkiye ile ilişkilerin istikrarsız bir dönemden geçtiğini söyledi.

Ankara'ya işbirliği ve kararlılık mesajı verdiklerini belirten Yunan Başbakanı, "Bugünlerde ilişkilerimizde yeniden istikrarsız bir dönem yaşıyoruz, iyi komşuluk ilişkileri çizgisinde değiliz. Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor, dolayısıyla kimseden de korkmuyor. Ve Yunanistan egemenlik haklarını savunabilir" dedi.

Kaş'taki Çukurbağ Yarımadası ile Meis kıyıları arasındaki mesafe, dört kilometreden az.

Özellikle darbeci askerlerin iade edilmemesiyle gergin bir dönem geçiren Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un provokatif hareketleriyle üst üste kriz yaşıyor.

Son olarak Didim karşısında bir adaya bayrak dikmeye çalışan Yunan deniz kuvvetleri askerleri, Türk ordusu tarafından engellenmişti.

Yunan basını da provokatif yayınlarını sürdürüyor . Medyada yer alan haberlerde, iki Türk jetinin Yunanistan Başbakanı Çipras ve Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'i taşıyan helikopteri taciz ettiği iddia edildi. Haberlere göre, Rodos'a giden helikopter alçaktan uçarken Türk savaş uçakları helikopterin üstünden geçip pilottan bilgi almak istedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:05
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    1. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    2. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    3. İran'da yabancı mesajlaşma..
    4. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    5. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    6. Devler devletlere karşı birleşti
    7. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    8. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    9. Kritik zirve sona erdi!
    10. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    11. Çocuklar kahve içmeli mi?
    12. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    13. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    14. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    15. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    16. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    17. Üniversite sınavında FaceTıme..
    18. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    19. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    20. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!