Alexis Çipras, birkaç km mesafeden Türkiye'ye mesaj

Yunanistan Başbakanı Çipras, Antalya'nın Kaş ilçesinin komşusu Meisadasında deniz suyu arıtma tesisi açtı.

Yunanistan ana karasına en uzak ada olan Meis'teki açılışta bir konuşma yapan Çipras, Türkiye ile ilişkilerin istikrarsız bir dönemden geçtiğini söyledi.

Ankara'ya işbirliği ve kararlılık mesajı verdiklerini belirten Yunan Başbakanı, "Bugünlerde ilişkilerimizde yeniden istikrarsız bir dönem yaşıyoruz, iyi komşuluk ilişkileri çizgisinde değiliz. Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor, dolayısıyla kimseden de korkmuyor. Ve Yunanistan egemenlik haklarını savunabilir" dedi.

Kaş'taki Çukurbağ Yarımadası ile Meis kıyıları arasındaki mesafe, dört kilometreden az.

Özellikle darbeci askerlerin iade edilmemesiyle gergin bir dönem geçiren Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un provokatif hareketleriyle üst üste kriz yaşıyor.

Son olarak Didim karşısında bir adaya bayrak dikmeye çalışan Yunan deniz kuvvetleri askerleri, Türk ordusu tarafından engellenmişti.

Yunan basını da provokatif yayınlarını sürdürüyor . Medyada yer alan haberlerde, iki Türk jetinin Yunanistan Başbakanı Çipras ve Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'i taşıyan helikopteri taciz ettiği iddia edildi. Haberlere göre, Rodos'a giden helikopter alçaktan uçarken Türk savaş uçakları helikopterin üstünden geçip pilottan bilgi almak istedi.