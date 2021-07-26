  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Akar, kritik bölgede!
Ganos Dağı eteklerinden toplayıp, 7 ülkeye ihraç ediyorlar
ABD'de kum fırtınası etkili oldu! Ölüler var
Beşiktaş, yıldızlarını bekliyor!
Biyografi Alexander Sörloth kimdir? Alexander Sörloth nereli? Alexander Sörloth hangi takımda?
Biyografi

Alexander Sörloth kimdir? Alexander Sörloth nereli? Alexander Sörloth hangi takımda?

Süper Lig takımlarından Trabzonspor’da oynarken, 20 milyon Euro bedelle Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ismi yeniden hem eski takımı Trabzonspor hem de Fenerbahçe’nin radarında. Peki Peki, Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Yeniakit Publisher
2021-07-26 13:07:00 - 2021-07-26 13:08:21
Alexander Sörloth kimdir? Alexander Sörloth nereli? Alexander Sörloth hangi takımda?

Trabzonspor ve Fenerbahçe Alexander Sörloth için devre girdiği öğrenildi. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e top koşturan Alexander Sörloth’un kiralık olarak gönderilmesine Leipzig teknik direktör Jesse Marsch da onay verdiği öğrenildi. Peki Alexander Sörloth kimdir? Alexander Sörloth nereli? Alexander Sörloth hangi takımda oynadı?

Sörloth

Alexander Sörloth kimdir? 

Alexander Sörloth, 5 Aralık 1995 tarihinde Norrveç'in Trondheim şehrinde dünyaya geldi. Futbola Rosenborg 2'de başlayan Alexander Sörloth, Temmuz 2013'de Rosenborg A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonu öncesinde deneyim kazanması için Norveç Ligi takımlarından Bodø/Glimt'e kiralık olarak gönderildi.

6 Kasım 2015'te Eredivisie takımlarından Groningen'le 750.000 € bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 1 Haziran 2017 tarihinde Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'la dört yıllık sözleşme imzaladı. Burada 26 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergileyen futbolcu 9 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier League takımı Crystal Palace'a transfer oldu. 2019 yılında Belçika Ligi ekiplerinden Gent'e kiralandı. Ağustos 2019'da, 750 bin euro transfer bedeliyle iki seneliğine Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a kiralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay