Trabzonspor ve Fenerbahçe Alexander Sörloth için devre girdiği öğrenildi. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e top koşturan Alexander Sörloth’un kiralık olarak gönderilmesine Leipzig teknik direktör Jesse Marsch da onay verdiği öğrenildi. Peki Alexander Sörloth kimdir? Alexander Sörloth nereli? Alexander Sörloth hangi takımda oynadı?

Alexander Sörloth kimdir?

Alexander Sörloth, 5 Aralık 1995 tarihinde Norrveç'in Trondheim şehrinde dünyaya geldi. Futbola Rosenborg 2'de başlayan Alexander Sörloth, Temmuz 2013'de Rosenborg A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonu öncesinde deneyim kazanması için Norveç Ligi takımlarından Bodø/Glimt'e kiralık olarak gönderildi.

6 Kasım 2015'te Eredivisie takımlarından Groningen'le 750.000 € bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 1 Haziran 2017 tarihinde Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'la dört yıllık sözleşme imzaladı. Burada 26 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergileyen futbolcu 9 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier League takımı Crystal Palace'a transfer oldu. 2019 yılında Belçika Ligi ekiplerinden Gent'e kiralandı. Ağustos 2019'da, 750 bin euro transfer bedeliyle iki seneliğine Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a kiralandı.