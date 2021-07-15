Alexander Sörloth kimdir? Alexander Sörloth kaç yaşında? Alexander Sörloth nerede oynuyor?

Alexander Sörloth kimdir? Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'e damga vurmuştu. Sörloth, Süper Lig'de attığı 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Peki Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen Alexander Sörloth kimdir, nerelidir?

Alexander Sörloth kimdir?

Alexander Sörloth 5 Aralık 1995 tarihinde Trondheim’da doğdu.Santrafor mevkisinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından RB Leipzig'de forma giymektedir.

Alexander Sörloth hangi takımlarda oynadı?

Rosenborg

Futbola Rosenborg 2'de başlayan Alexander Sörloth Temmuz 2013'te Rosenborg A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Rosenborg'la ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Crusaders FC karşısında çıkan Sörloth 7-2 biten maçta 12 dakika sahada kaldı ve takımının 6'ncı golünü kaydetti.

Bodø/Glimt

2015-16 sezonu öncesinde deneyim kazanması için Norveç Ligi takımlarından Bodø/Glimt'e kiralık olarak gönderildi. Burada 26 maçta forma giydi ve 13 gol attı.

Groningen

Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken futbolcu 6 Kasım 2015'te Eredivisie takımlarından Groningen'le 750.000 € bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Burada 38 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

Midtjylland

1 Haziran 2017 tarihinde Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'la dört yıllık sözleşme imzaladı.

Crystal Palace

Midtjylland'da 26 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergileyen futbolcu 9 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier League takımı Crystal Palace'a transfer oldu. Premier Lig'de toplamda 16 maça çıktı ve gol atamadı.

Gent

2019 yılında Belçika Ligi ekiplerinden Gent'e kiralandı.

Trabzonspor

Ağustos 2019'da, 750 bin avro kiralama bedeliyle iki seneliğine Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a kiralanmıştı.