Alex Male kimdir nereli? Alex Male neden aranıyordu, suçu ne?
En azılı kanun kaçağı' olarak lanse edilen Alex Male’nin İstanbul’dan Portekiz’e gitmeye çalışırken yakalanması sonrası Alex Male’nin kim olduğu merak edilir oldu. Peki Alex Male kimdir? Alex Male neden aranıyordu? Alex Male suçu ne?
'İngiltere’nin en azılı kanun kaçağı' olarak lanse edilen Male’in yakalanmasına İngiliz medyası geniş yer ayırdı. Male’nin Cumartesi gecesi Portekiz sınırında yakalandığı belirtildi. İngiliz yetkililer, daha önce İspanya’nın Marbella bölgesinde yaşadığı tahmin edilen ve Portekiz’de yaşadığı öğrenilen Male’nin sahte pasaportla seyahat etmeye çalıştığı tespit edildi.
Türkiye’de polisin pasaporttan şüphelendiği de belirtilirken İngiliz yetkililer, “Male naif bir şekilde sahte belgelerle fark edilmeden seyahat edebileceğini düşündü” ifadelerini kullandı. Portekiz’de yakalanan ve hakim karşısına çıkarılan Male’nin İngiltere’ye gönderilmesi bekleniyor.