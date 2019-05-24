0553 313 94 23

Alevlerin arasında kalan yavru kedileri ve annelerini itfaiye kurtardı

Adıyaman’da metruk bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 7 yavru kedi ile annelerini itfaiye ekipleri kurtardı.

24 Mayıs 2019 Cuma 19:29
Alevlerin arasında kalan yavru kedileri ve annelerini itfaiye kurtardı

Adıyaman’da metruk bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 7 yavru kedi ile annelerini itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi Askerlik Şubesi yakınlarında bulunan metruk bir binada bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken alevlerin arasından gelen kedi sesleri ile kedi kurtarma operasyonu başlattı. Alevlerin arasından alınan 7 yavru kedi ile anneleri itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Kucaklanarak alınan ve yangından dolayı zarar görmeyerek korkan yavru kediler ve anneleri güvenli bir yere bırakıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında söndürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 19:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan "May’in istifa kararı" değerlendirmesi
    1. Rusya'dan "May’in istifa kararı"..
    2. AA'nın yıllık olağan Genel Kurul..
    3. Olcay Şahan’dan Trabzonspor’a veda
    4. TEM’de tır ile kamyon çarpıştı, 15..
    5. Türk Kızılay Kırgızistan'da ramazan..
    6. Bakan Dönmez, Soma Maden Şehitliğini..
    7. TFF 2. Lig’e yükselen Van Büyükşehir..
    8. Avrupa ülkesinde patlama! Çok sayıda...
    9. Parkta oynayan küçük kıza elektrik..
    10. Fransa’da patlama: En az 6 yaralı
    11. Alevlerin arasında kalan yavru..
    12. ABD'den Ortadoğu'ya ilave bin 500 asker
    13. Vize dolandırıcıları için ek gözaltı..
    14. Çaykur Rizespor'dan sert tepki: Onlar..
    15. Akıncı Üssü davası
    16. Park halindeki otomobil cayır cayır..
    17. Yağmurdan kaçarken minibüs çarptı
    18. Tayland Kralı darbeden sonra kurulan..
    19. Şehidin kanı yerde kalmadı
    20. Bursa'da uyuşturucu operasyonları
    21. Trump onayladı! ABD'den Orta Doğu'ya..
    22. Dolu ve sağanak yağış sele neden oldu
    23. Facebook Filistin yanlısı sayfalara..
    24. Hacivat-Karagöz gösterisi kahkahaya..
    25. "Yaz Oyunları" 11 Haziran'da başlayacak
    26. ABD Başkanı Donald Trump'ın..
    27. Ayaklarını yıkarken kanala düşerek..
    28. MÜSİAD’tan Milli Endüstri Finansman..
    29. Özbekistan'da müthiş görüntüler!..
    30. Üsküdar'da yolda çökme
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti