Düzce’de bir evde yangın çıkınca ev sahiplerinin yardım çağrısına koşan komşu alevleri yangın tüpüyle söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde Körpeçler Mahallesi 1517. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necati Karabulut’a ait 3 katlı evin girişinde bulunan sigorta paneli kısa devre yaptı. Ardından binanın elektrik sistemini tutuşturan kısa devre nedeniyle kablolar bir anda alev aldı. O esnada evde bulunan Gülizar Karabulut, sigortanın attığını düşünerek bina girişine indiğinde kabloların alev aldığını gördü. Paniğe kapılarak çığlık atan Gülizar Karabulut’un yardımına karşı evde oturan komşusu Gökhan Şahin hemen aracında bulunan yangın tüpünü alarak koştu. Alevlere müdahale eden komşu Gökhan Şahin, kısa sürede yanan kabloları söndürdü. Bu esnada soludupu duman ve yaşadığı panik nedeniyle Gülizar Karabulut bayıldı.

Yangın ihbarı ile olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, soğutma çalışması yaparken bayılan Gülizar Karabulut’a da ilk müdahalesini yaptılar. Ardından çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülizar Karabulut, ambulansta yapılan tedavisinin ardından evine geri döndü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.