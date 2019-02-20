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Alevleri tüplere ulaşmadan söndüren itfaiye, faciayı önledi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Alevleri tüplere ulaşmadan söndüren itfaiye, faciayı önledi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında itfaiye ekiplerinin, marketin demir kepengini keserek içerideki mutfak tüplerine erken müdahalesi olası bir faciayı önledi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman Mahallesi’nde bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Marketten alevler çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık ve Bahçelievler şubesi ekipleri, yangını söndürme çalışması başlattı. Alevlerin yükseldiği çatıya müdahale eden ekipler, marketin demir kepengini kesip içeri girerek yangına müdahale etti. Yangında ekiplerin içeride bulunan mutfak tüplerini kısa sürede çıkarması olası bir facianın önüne geçti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri markette ve tüplerde soğutma çalışması yaptı.


Market yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
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