Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kandıra ilçesi Karlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat T. İsimli bir vatandaşa ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından çıkan kıvılcımların ahşapları tutuşturması sonucunda yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı evi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.