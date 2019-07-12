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Alevler tatil sitelerine yaklaştı; tatilciler taşlarla yangını söndürmeye çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan yangın 8 saattir devam ediyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 22:27
Alevler tatil sitelerine yaklaştı; tatilciler taşlarla yangını söndürmeye çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan yangın 8 saattir devam ediyor. Tatil sitelerine 20 metre yaklaşan alevlere tatilciler; kürek, süpürge ve taşlarla müdahale etti.


Bodrum’un Gürece Mahallesi’nde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İslamhaneleri ve Bağla mahallelerine kadar ulaşan alevlere çok sayıda itfaiye, orman ekibi, Muğla 911 arama kurtarma ekipleri, Akut ekipleri ve tatilciler müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 13 araç, 55 itfaiye eri, orman ekiplerine ait 3 arazöz, 15 orman işçisi, 911 arama kurtarma ekiplerinde 10 gönüllü, Akut ekiplerinden 5 gönüllü yangına müdahale etti. 112 ekipleri de bölgede hazır bulundu.



3 helikopter havadan müdahale etti


Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarın ters dönmesiyle birlikte alevler zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye kadar ulaştı. Karadan müdahale edilemeyen bölgeye gönderilen 1 helikopter müdahale etmeye başladı. Daha sonra hızını arttıran rüzgarla birlikte geniş bir alana yayılan yangın için 2 helikopter daha geldi. Akşam hava kararana kadar bazı bölgeleri söndüren 3 helikopter daha sonra hava kararmasıyla piste dönmek zorunda kaldı.



Tatilciler alevleri taşladı


Bağla bölgesine kadar ulaşan yangın bazı tatil sitelerini tehdit etti. Alevler tatil sitelerine 20 metre kadar yaklaştı. Alevleri gören tatilciler ellerine aldıkları kazma, küreklerle yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin boyu metrelerce yüksekliğe ulaşınca ellerindeki kazma kürekleri bırakan tatilciler alevlerin içerisine taş atmaya başladı. Uzun süre alevleri taşlayan tatilciler yangını söndürmeyi başaramayınca çareyi bölgeden kaçmakta buldu.



Mandıradan hayvanları çıkardılar


Yangının başladığı bölge olan Gürece Mahallesi Mandıra mevkisinde bulunan ahırlarda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar çobanlar tarafından ahırlardan çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Bir yaşlı kadın ise tepeden evinin yakınına kadar gelen alevleri görünce fenalık geçirerek bayıldı. 122 ekiplerinin müdahalesiyle yaşlı kadın sakinleştirildi.



40 hektar alan kül oldu


Yangının bir anda büyümesiyle 3 mahalleye yayılan alevler otluk ve makilik alanları küle çevirdi. Hızlı bir şekilde yayılan alevler şimdiye kadar yaklaşık 40 hektarlık bir alanda etkili oldu. Yangının bir kısmı söndürülürken bir kısmı ise Bağla Mahallesi’nde ilerlemeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 22:27
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