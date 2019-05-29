0553 313 94 23

Alevler sitelere 5 metre kala durduruldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yanın lüks sitelere 5 metre kalan güçlükle söndürüldü.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:58
Alevler sitelere 5 metre kala durduruldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yanın lüks sitelere 5 metre kalan güçlükle söndürüldü.


Gündoğan mahallesinde bulunan bir makilik alanda yangın çıktı. Bir anda kontrolden çıkan yangın hızla büyüyerek yerleşim yerlerine ilerlemeye başladı. İtfaiye ekipleri yangının söndürmek için uzun uğraşlar verdi.Alevleri gören site sakinleri hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Veterinerler sitesine ve çevrede bulunana lüks sitelere 5 metre kalan yangın kontrol altına alındı. Metrelerce yükselen alevler yaklaşık 2 dönümlük alanı kül etti. 1,5 saat süren yangının ardından mahalle sakinleri ve tatilciler rahat bir nefes aldı. Yangına Muğla Büyükşehir itfaiyesi Bodrum gurup amirliğine ait 6 itfaiye aracıyla 15 itfaiye eri müdahale ederken 1 arazöz ise bölgede hazır bulundu.


Soğutma çalışmalarının ardından Jandarma ve İtfaiye ekiplerince yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:58
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130 yaralı
    1. ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130..
    2. Savcılık ve emniyet harekete geçti! 8..
    3. Pençe Harekatı’nda kara destek..
    4. Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali..
    5. Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret
    6. Antalya çilek üretiminde marka
    7. "Sosyal denge tazminatı" sözleşmesi..
    8. İçişleri Bakanlığından Ramazan Bayramı..
    9. Kula İlçe Emniyet personeli iftarda..
    10. Japonya’daki bıçaklı saldırıda kan..
    11. Para Yelken Avrupa Şampiyonası
    12. Güvenlik korucuları ve şehit..
    13. Solingen faciasının 26. yılı
    14. (Özel) Balıkesir’de mahalleliler..
    15. 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı..
    16. Hayatını kaybeden başkan Apan’ın..
    17. İDO’da yaz tarifesi başlıyor
    18. U19 final maçı sonrası tekme ve..
    19. İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    20. Hakurk’taki terör hedefleri yerli ve..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum