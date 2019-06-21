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Alevler evlere sıçramadan söndürüldü

Karaman’da kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında, alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

21 Haziran 2019 Cuma 09:53
Alevler evlere sıçramadan söndürüldü

Karaman’da kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında, alevler evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Siyahser Mahallesi Muammer Baran Parkı yanında bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Alevlerin hızla evlere doğru ilerlediğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Polis ise çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının atılan sigara izmaritinden dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:53
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