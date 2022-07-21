'Alevilik, sünnilik, caferlik üzerine'

İDRİS GÜNAYDIN

Şu yaşadığım üç olay size bu konuda nasıl bir fikir verecek, bilmiyorum?

1986 yılında Ankara Balgat Ortaokuluna tayinim çıkınca Çukurambar’dan bir ev kiraladım.

Ev sahibimle ilk defa tanışıyorum.

İsmini söyledi. Hangi ilden olduğunu sorunca: Sivaslıyım ama Alevi değilim, dedi. Benim garibime gitti bu cevap. Almanya’da çalışmış, emekli olmuş bir adam…

Bilahare öğrendim; ibadetlerin hiçbiri yok. Ama Alevi olmamaya özen gösteriyor. Aleviliğin nesini beğenmiyorsa?

1987/90 yılları arasında ODTÜ Cuma Camii’nde vaizlik yaptım. Oradan tanıştığım bir profesör: “Bizim köyümüz bir Sünni köyü ile karşı karşıyadır. Ben çocukluğumda ne zaman büyüyüp o Sünni köyünden bir Sünni öldüreceğimin hayaliyle büyüdüm” dedi.

Niçin, diye sorduğumda: “Babası ve çevresinin Yavuz Sultan Selim’in tarihte, Anadolu’daki Alevi/Bektaşileri kestiğini, öldürdüğünü, Yavuz Sultan Selim’in bir Sünni olduğu için bunu yaptığını, Sünnilerin bu yüzden Yavuz’u çok sevdiklerini… anlatmaları yüzünden iyice şartlanmıştım. Bilahare bir Sünni’nin beni ikna etmesiyle hidayet buldum.”

Ne kadar yanlış değil mi? Bunlar hep İran’ın oyunları… Eğer bir gün Fetö’cüler bugünlerin tarihini yazsalar ve okutacak bir kitle bulsalar 15 Temmuz için ne yazacaklar? Zamanın iktidarı ve onun başındaki zat İslam düşmanı olduğu için gerçek Müslüman Fetö’ye karşı kıyım, sindirme, sürgün ve cezalandırma uyguladı… Böyle diyecekler.

Gerçek nasıl peki? İki yüz elli üç vatandaşımızı şehid edip binin üzerindekini yaralayan, devleti ele geçirmek için askeri isyana kalkan kendileri…

Tarihte de İran, Anadolu’yu ele geçirmek için önce Şii Mollaları Anadolu’ya gönderip vaazlarla bir alt yapı hazırlattı. Sonra isyanlarla Osmanlı idaresini yıkmak istedi. Yavuz Cennetmekan da buna karşı koyup devletine sahip çıktı. Bundan daha doğal ne olabilir?

Üzücü olan, İranlı Mollaların bu kışkırtmalarına Anadolu’dan katılanlar oldu.

Devletin baskınlarında bunlardan da çok sayıda ölen oldu.

Herhalde yani; başkasının ağzına sokulan el ısırılır. Sen devleti ele geçirip Anadolu’yu Safevi Devletine vermek istersen buna bir dur diyen çıkar.

Üçüncü olayı Almanya’da yaşadım. Almanya’nın Velbert ilçesinde benden Kur’an öğrenmeye gelen bir öğrencimin babası evine davet etti. Cuma’yı da mümkün olduğu kadar aynı camide bizimle kılan bu samimi ve sıcak gönüllü arkadaşın evine gittim.

Evinde babasıyla karşılaştım. Yani öğrencimin dedesiyle… Biraz hoş beşten sonra Şia ve Ehli Sünnet arasındaki ihtilaflardan sorular sordu. Ben, normal bir Müslüman gibi merakından sorduğunu sanıyordum ki; birden şaşırdığım bir hücumla karşılaştım. Adam o kadar bizim sahabe efendilerimizi eleştiriyor ki; eleştirmek ne kelime? Küfürler, hakaretler…Gırla gidiyor… Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Aişe ve diğer sahabelerin hepsi…

Geriye bir Hz. Ali, Hz. Selman-i Farisi, Hz. Zeyd, Hz. Hüseyin kaldı. Hz. Hasan bile yok?!

Ben ağzımı açamıyorum. Sanki barajın kapağını açtım, su götürüyor beni…

Nihayet sorabildim: Hz. Hasan?

Onu da çok tasvip eder gibi cevap vermedi. Oyuna geldiğini söyledi.

Caferi olduğunu öğrendiğim bu adama:

İki soru daha sorup çıkacağım dedim.

Birinci sorum: Bundan sonra daha ne zaman peygamber gelecek? (Haşa.)

Anlamsız anlamsız baktı. Beni mi imtihan ediyorsun dedi. Daha peygamber gelmeyecek!

İkinci sorum: Son peygamber Hz. Muhammed yirmi üç yılda beş kişiyi mi eğitebildi? O da mı insanlığı eğitemedi? O zaman hidayet için kime umut bağlayacak bu insanlık?

Görüldüğü gibi Alevi-Sünni meselesi bugün için hiç gönül kırmayı, düşman olmayı, yolları ayırmayı gerektirecek bir konu değil. Yeter ki şu cehaletten sıyrılıp biraz medeni olalım. Konuyu uzmanlarına bırakalım da gönül perdelerimizi açmaya bakalım! Biraz…