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Gündem

Alevilik ayrı bir din mi? Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir yeniakit.com.tr'de cevaplıyor

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalına konuk oldu. Saat 21'de başlayan programda 'Alevilik ayrı bir din mi?' konusu tartışılıyor.

2020-04-26 19:19:00 - 2020-04-26 21:19:21
Alevilik ayrı bir din mi? Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir yeniakit.com.tr'de cevaplıyor

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, gazeteci Mehmet Özmen'in moderatörlüğünü yaptığı yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalına konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulunuyor.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları:

'Biz kesinlikle Aleviliği, İslamiyetin dışında bir din olarak kabul etmiyoruz. Kuran-ı Kerim bizim kitabımızdır. Ekrem İmamoğlu'nun cehaletine veriyoruz. İmamoğlu, göreve geldiğinden beri toplumun sinir uçlarıyla oynuyor.Biz iki gün bekledik. Yarın bir harekete geçiyoruz. Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

ahmet

hic kivirtmaya gerek yok, Alevlerin islamla ne alaksi var,birakin zorlami müslüman yapacaksiniz adamlari, bu dünya imtihan dünyasi, Ahiret var rahat olun:.Benim tanidigim cok Alevi var hicbiri islamin temel akidelerini kabul etmiyorlar,zorlami kabul ettireceksiniz.
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