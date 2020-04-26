Alevilik ayrı bir din mi? Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir yeniakit.com.tr'de cevaplıyor
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalına konuk oldu. Saat 21'de başlayan programda 'Alevilik ayrı bir din mi?' konusu tartışılıyor.
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, gazeteci Mehmet Özmen'in moderatörlüğünü yaptığı yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalına konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulunuyor.
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları:
'Biz kesinlikle Aleviliği, İslamiyetin dışında bir din olarak kabul etmiyoruz. Kuran-ı Kerim bizim kitabımızdır. Ekrem İmamoğlu'nun cehaletine veriyoruz. İmamoğlu, göreve geldiğinden beri toplumun sinir uçlarıyla oynuyor.Biz iki gün bekledik. Yarın bir harekete geçiyoruz. Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız"
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