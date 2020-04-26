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Gündem

Alevilik ayrı bir din mi? Özdemir Özdemir saat 21'de cevaplayacak

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalına konuk oluyor. Saat 21'de başlayacak olan programda 'Alevilik ayrı bir din mi?' konusu tartışılacak.

2020-04-26 19:19:00 -
Alevilik ayrı bir din mi? Özdemir Özdemir saat 21'de cevaplayacak

 

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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, gazeteci Mehmet Özmen'in moderatörlüğünü yaptığı yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalına konuk oluyor. Program saat 21.00'da yayınlanacak.

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