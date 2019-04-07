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Alevi'den Arap ülkelerine "İsrail'in korkularının giderilmesi" çağrısı

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Arap ülkelerine "Gerçek icraatlar ve anlaşmalarla İsrail'in güvenlik korkularının giderilmesi" çağrısı yaptı

07 Nisan 2019 Pazar 03:07
Alevi'den Arap ülkelerine "İsrail'in korkularının giderilmesi" çağrısı

MASKAT (AA) - Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, İsrail'in, bir Arap ülkesi olmadığı için bölgede kendisini güvende hissetmediğini dile getirdi.

Ürdün'ün Ölüdeniz bölgesinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) oturumunda konuşan Alevi, Arap ülkelerine, "Gerçek icraatlar ve anlaşmalarla İsrail'in güvenlik korkularının giderilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail ile anlaşmalar yapılması gerektiğini savunan Alevi, "Bizlerin Araplar olarak İsrail ile aramızda gerçek icraatlar ve anlaşmalarla onların bu korkularını gidermeye gücümüz yetmelidir." dedi.

İsrail ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alevi şöyle konuştu:

"İsraillilerin tüm güç kaynaklarına sahip olduklarına ve uluslararası toplumdan her şeyi elde etmeye güçleri bulunduğuna inanıyorum. Tüm bu gücüne rağmen bir Arap ülkesi olmadığı için İsrail bölgede kendisini güvende hissetmiyor."

İsrail ile Umman Sultanlığı arasında diplomatik bir ilişki bulunmuyor ancak karşılıklı ticari temsilcilik ofisleri açılması hedefiyle 1996'da iki ülke arasında bir anlaşma imzalanmıştı. İkinci Filistin İntifadası sırasında Ekim 2000'de resmi olarak söz konusu ilişkilerin donmasının ardından geçen süreçte İsrail bölge ülkeleriyle resmen açıklanmayan ilişkilerini geliştirdi. Son olarak 2018'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Umman'a gerçekleştirdiği ziyarette, Umman Sultanı Kabus bin Said ile bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 03:07
  1. İsrail
  2. Maskat
  3. Umman Sultanlığı

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