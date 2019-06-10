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Alevi Kültür Derneği gençlik şöleni düzenledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Alevi Kültür Dernekleri Kdz.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:44
Alevi Kültür Derneği gençlik şöleni düzenledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Alevi Kültür Dernekleri Kdz. Ereğli Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Gençlik Şöleni çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.


Alevi Kültür Dernekleri Kdz. Ereğli Şubesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Geleneksel Gençlik Şöleni düzenleyerek Alevilerle buluştu. Düzenlenen şenliğe Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Mendeş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Alevi Kültür Dernekleri Kdz. Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan, Alevi Dedesi Sefa Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.Gecede konuşma yapan Alevi Kültür Dernekleri Kdz. Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan, önceliklerinin Türk gençliğinin topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek ve geleneklerini yaşatmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Başkan Taştan konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Biz Hacı Bektaş Veli’nin torunlarıyız, onun evlatlarıyız. İncitmedik, incitmek istemiyoruz, incitmeyeceğiz. Yıllardır süre gelen gençliğimizin topluma faydalı olabilmesi adına bir yıl boyunca bağlama, solist, koro, bağlama kursu, halk oyunları, aşçılık kursu ve semah gibi faaliyetlerin sergilendiği bir etkinliktesiniz. Önceliğimiz, Türk gençliğimiz ve toplumumuzun gelenekleri örf ve adetleri ile sosyal ve inançsal anlamda ritüellerimizi yapmak ve yaşatabilmektir. Şunu felsefemiz olarak çok iyi bilmeliyiz ki, Piri’miz Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi ‘incinsen de incitme’ şanıyla yol almaktayız. İncildik ama incitmedik.”


Alevi Dedesi Sefa Öztürk ise konulmasında Aleviliğin bir barış ve sevgi inancı olduğunu belirtti. Öztürk konuşmasında, “Alevilik bir barış, sevgi inancıdır. Başkanımızın da dediği gibi ‘İncilsende inciltme’ diyerek sevginin bütün zorluklarını aşabileceğini cümle aleme söylemiş, cümle alem bundan faydalanmış bir çok ülkede Hacı Bektaş Veli Kürsüsü” kurulmuş ama ne yazık ki bu coğrafyada bu ülkede Alevilik hala yoK sayılmaktadır.”


Konuşmaların ardından gece, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Mendeş’in, Alevi Kültür Dernekleri Kdz. Ereğli Şubesine bağlı kursiyerlere Aşçılık belgesini takdim etmesi, halk oyunları gösterisi, türkü dinletisi ve son olarak semah gösterisi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:44
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