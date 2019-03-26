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Alevi kanaat önderlerinden Kırmızı’ya destek

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İyi Parti Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi.

26 Mart 2019 Salı 16:35
Alevi kanaat önderlerinden Kırmızı’ya destek

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İyi Parti Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi.


Herkesimin oyuna talip olduğunu dile getiren Abdulkadir Kırmızı’ya Alevi kanaat önderleri ve dedeleri de destek verdiklerini açıkladı.


İYİ Parti GİK Üyesi Mahmut Bozkurt, Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, İl Başkanı Kenan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Hicri Gürsoy ve partililerle bir araya gelen Alevi kanaat önderleri birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Alevi Dedelerinden Garip Dede, 31 Mart yerel seçimlerinden beklentilerini açıklarken desteklerinin Abdulkadir Kırmızı’ya olduğunu ifade etti.


Garip Dede, “Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yıllarca ötekileştirilmiş bir kentte yaşıyoruz. Bizler dostlarımızla çok saygın bulduğumuz Adıyaman’ın en büyük değerlerinden bir tanesi olan Mahmut Beyle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Mahmut beyin ve Abdulkadir beyin Adıyaman’a yapmış olduğu destekleri çok iyi biliyoruz. Hiçbir şekilde dil, din, ırk olmadan dertlere çare oldular. Bundan dolayı yanlarında olmaktan beraber hareket etmekten şeref duyuyoruz. Cemlerine verdikleri destekleri de çok iyi biliyoruz. Bu tür insanlara ihtiyacımız var. Destek konusunda dostlarımız birlikte elimizden geleni yapacağız. Dua edeceğiz” dedi.


Alevi Dedelerinden Mahmut Dolaş da, Siyasetin dilinin barış olması gerektiğini birlik ve beraberliğe ihtiyacın olduğunu söyledi.


Dolaş, “Bizleri ağırladıkları için hem Mahmut Bozkurt’a hem de belediye başkan adayımız Abdulkadir Kırmızı’ya çok teşekkür ediyorum. Adıyaman siyasetinde yıllarca örneklik gösterdi. Yıllarca kutuplaşmış toplumu birleştirmeye vesile oldu. Hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit davrandı. Adıyaman ve Türkiye’nin meseleleriyle uğraşan bir ağabeyimiz olarak yanında bulunmaktan kendi adıma mutluluk duyuyorum. Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var. Böyle bir siyasete ihtiyacımız var. Türkiye, kutuplaştırmada ve ötekileştirmede çok zarar çekti. Yıllarca bedeller ödendi. Bu tür siyasetin artık son bulması gerekir. Türkiye büyük bir coğrafyadır. Biz bir güç olduğumuz zaman dünyada kendimizi en iyi şekilde temsil ederiz. Bunun için bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Siyasetin dili de barış dili olmalıdır, kardeşlik dili olmalıdır. Kavgadan, dövüştenve ötekileştirmeden asla kimse bir şey kazanmaz. Her zaman kaybederiz. Nasıl ki biz bir araya gelebiliyorsak. Türkiye’nin her kesiminden de bizleri örnek almaları gerekir. Adıyaman’da ki birlik ve beraberliğin Türkiye’ye yansımasını istiyoruz” dedi.


İYİ Parti GİK Üyesi Mahmut Bozkurt ise, seçimlerin kardeşliğin birliğin tekrar ortaya çıkmasına vesile olacağını belirtti.


Bozkurt “Adıyaman’ın eşrefi sayılan büyüklerimiz, dedelerimizle buluştuk. Bu buluşma hasret gidermeydi. Zaten biz bir bütünüz. Dostlarımızla akrabalarımızla bir araya gelmemiz gerekiyor. Seçim atmosferi içerisindeyiz. Gündemimizde buda var. Kendileriyle istişare edeceğiz. Fikir alışverişinde bulunacağız. Seçimlerin selametle geçmesi için hep birlikte hareket edeceğiz Memleket için ülkemiz için inşallah hayırlı olur. Biz bir bütünüz Bugüne kadar Adıyaman’da hiç ayrım yapmadık. Biz toplumun bir arada olmasını istiyoruz. Milletvekili dönemim de böyle geçmiştir. Böyle bir günde bir olmaya daha çok ihtiyaç var. Kardeşlik ve beraberlik adına seçimler örnek olur. Bizim en çok ihtiyacımız ülkede ki birlik ve beraberliktir. İnşallah bu seçim bugünlerin gelmesi adına müjdecidir” şeklinde konuştu.


İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, Adıyaman’ın huzur ve barış şehri olduğunu ifade ederek Türkiye’ye örnek bir kent olduğunu söyledi.


Kırmızı “Dedelerimize ve Adıyaman’ımızın ileri gelenlerine teşekkür ediyorum. Adıyaman bir huzur ve barış kenti. Bu çok önemli unsur. Adıyaman’da bulunan bütün dinler, inançlar kardeşçe yaşıyor. Akrabalık bağları oldukça güçlü. Bu bulunmaz bir nimet. Örnek bir kentiz Herkes birbirini seviyor, sayıyor. İnsanları hor görme, kutuplaştırma hoş bir durum değildir. Değişmeyen şey insanlıktır, ahlaklıktır. Biz Adıyaman’ı yönetmeye talibiz. Adıyamanlılarla birlikte yöneteceğiz. 31 Mart önümüzce ciddi bir fırsat. Adıyaman 15 yıldır hizmet alamıyor. Adıyaman’ı yaşanabilir bir kent haline getirmek amacımız. Huzur ortamımız bozulmayacak ve dostluklarımız pekişecek. Adıyaman’ımız da her renk her koku mevcut sonuçta bir gül bahçesi içerisindeyiz. 31 Mart’ı bir fırsat olarak görmek gerekir. Adıyaman’a en iyi hizmeti yapabilecek sevideyiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:35
  1. doğa

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