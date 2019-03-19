Alevi derneğinden sert tepki: Biz CHP’nin arka bahçesi değiliz!

Seçim döneminde oy şüphesi duyulmayan Alevi derneklerinden biri daha CHP'ye tepki gösterdi.

Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şubesi tarafından, yaklaşan yerel seçimlere yönelik çok sert bir açıklama yapıldı. CHP’nin kendilerini arka bahçesi olarak gördüğünü ve seçimden seçime hatırladığını vurgulayan Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şube Başkanı İsmail Kırancı, "Alevi oyları kimsenin ipoteğinde değildir, CHP bizi arka bahçesi olarak görüyor, biz CHP’nin arka bahçesi değiliz, oylarımız da kimsenin tekelinde değil." dedi.

"40 yıldır CHP'ye oy veriyoruz"

Kırancı, seçim dönemi dışında unutulduklarını vurgulayarak, “Yıllarca oy verdiğimiz, uğruna bedel ödeyip, mücadele ettiğimiz, peşlerinden koştuğumuz siyasiler, bizleri seçimden seçime hatırlıyor, seçimler geçince de bizleri unutuyorlar. Genel seçimlerde CHP Aydın milletvekili adaylarına açık destek verdik, 40 yıldır da CHP’ye oy veriyoruz. Geçen 5 yıllık sürede CHP Aydın milletvekillerinden hiçbiri kurumumuzu ziyaret edip, kendilerine verilen destekten dolayı bırakın istek ve taleplerimizi sormayı, bir teşekkür etmeyi bile çok görmüşler, nezaket ziyaretine dahi gelmemiş, halimizi, hatırımızı bile sormamışlardır." ifadelerine yer verdi.

"Kapımız herkese açık"

Kapılarının herkese açık olduğunu bir kez yineleyen Kırancı, "Oy vermediğimiz ve desteklemediğimiz AK Parti ve MHP milletvekilleri ya da yöneticileri nezaket ziyaretine geldiğinde 'Bunlarla ne işleri var?' diye hemen yakıştırma yaparlar. Bilsinler ki, kimleri ağırlayacağımıza yönetim kurullarımız karar verir, ayrıca bizim kapımız da herkese açıktır." şeklinde konuştu.