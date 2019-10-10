Alevi Bektaşi Vakfı'ndan kamuoyuna Barış Pınarı Harekatı çağrısı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

"Tüm uyarı ve ikazlara rağmen ülkemizin varlık ve birliğini tehdit eden terör örgütleri, huzur ve güvenimize kast ettiler. Bu bedbahtları bulundukları yerde imha etmek, dünyaya, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, güven ve emniyet tesis etmek için 'Barış Pınarı Harekatı' başlamıştır." diyen Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir şunları söyledi:

'Şanlı ordumuz hiçbir zaman işgalci olmamıştır'

"Gücünü tarihinden, imanını dininden, onurunu yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz'den, haklılığını mazlum milletinden alan yüce Türk Ordusu tarihinin hiçbir yerinde ve anında işgalci olmamıştır. Hiçbir zaman aman dileyene kılıç çekmemiş, güçlü ile bir olup mazlum ve masumları ezmemiştir. Yüce Türk Ordusu canı ve kanı pahasına sadece ve sadece barış ile huzuru tesis etmek için savaşmış her zaman her yerde içinde bulunduğu durumun şartlarına bakmaksızın güven ve emniyet tarafında olmuştur."

'Gün birlik ve beraberlik günüdür'

"Gün her zamankinden fazla birbirimize kenetlenme günüdür. Baş Komutanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere harekata katılan ordumuzun ikmalini sağlayan askerlerimizi kutluyorum. Tüm dünyaya Türk'ün sabır ve gücünü gösterdikleri için Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak onların onurlu ve kararlı duruşlarını canı yürekten destekliyor ve emirlerinde olduğumuzu haykırıyorum."