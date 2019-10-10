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Alevi Bektaşi Vakfı'ndan kamuoyuna Barış Pınarı Harekatı çağrısı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Yüce Türk Ordusu şanlı tarihinin hiçbir döneminde işgalci olmamıştır." dedi ve kamuoyuna şu çağrıyı yaptı: "Gün, birlik ve beraberlik günüdür."

10 Ekim 2019 Perşembe 19:59
Alevi Bektaşi Vakfı'ndan kamuoyuna Barış Pınarı Harekatı çağrısı

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

"Tüm uyarı ve ikazlara rağmen ülkemizin varlık ve birliğini tehdit eden terör örgütleri, huzur ve güvenimize kast ettiler. Bu bedbahtları bulundukları yerde imha etmek, dünyaya, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, güven ve emniyet tesis etmek için 'Barış Pınarı Harekatı' başlamıştır." diyen Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir şunları söyledi:

'Şanlı ordumuz hiçbir zaman işgalci olmamıştır'

"Gücünü tarihinden, imanını dininden, onurunu yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz'den, haklılığını mazlum milletinden alan yüce Türk Ordusu tarihinin hiçbir yerinde ve anında işgalci olmamıştır. Hiçbir zaman aman dileyene kılıç çekmemiş, güçlü ile bir olup mazlum ve masumları ezmemiştir. Yüce Türk Ordusu canı ve kanı pahasına sadece ve sadece barış ile huzuru tesis etmek için savaşmış her zaman her yerde içinde bulunduğu durumun şartlarına bakmaksızın güven ve emniyet tarafında olmuştur.

'Gün birlik ve beraberlik günüdür'

"Gün her zamankinden fazla birbirimize kenetlenme günüdür. Baş Komutanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere harekata katılan ordumuzun ikmalini sağlayan askerlerimizi kutluyorum. Tüm dünyaya Türk'ün sabır ve gücünü gösterdikleri için Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak onların onurlu ve kararlı duruşlarını canı yürekten destekliyor ve emirlerinde olduğumuzu haykırıyorum."

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 19:59
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı
  4. Alevi Bektaşi Vakfı
  5. Özdemir Özdemir
  6. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)
  7. Hazreti Muhammed Mustafa
  8. Recep Tayyip Erdoğan

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