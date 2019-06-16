Alev topuna dönen kamyonet hurdaya döndü Bartın’da park halinde alev alan kamyonet hurdaya döndü.

Bartın’da park halinde alev alan kamyonet hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye olay, Atılım Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şafak Pala isimli vatandaşa ait 74 BY 593 plakalı kamyonet park halindeyken birden alev aldı. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesinin ardından olay yerine Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yanışı ve itfaiye ekiplerininmüdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından an be an kaydedildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, aracın kazaya karıştığı ve tamirden yeni çıktığı öğrenildi.

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