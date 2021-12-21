Alev Ebuziyya kimdir? Alev Ebuziyya nereli?
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde Görsel Sanatlar ödülüne layık görülen isim Alev Ebuziyya oldu. Alev Ebuziyya 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde Görsel Sanatlar ödülünü kazanması sonrası Alev Ebuziyya kimdir? Alev Ebuziyya nereli? Alev Ebuziyya kaç yaşında? Alev Ebuziyya aslen nereli? Alev Ebuziyya hayatı bir hayli merak konusu.
Alev Ebuziyya kimdir? Gazeteci Ebüzziya Tevfik’in torunu, Ziyad Ebüzziya’nın kızı olan Alev Ebuziyya 30 Ağustos 1938, İstanbul doğumlu. 1956-58 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde heykel ve Füreya Atölyesi’nde seramik çalışmaları yaptı. Daha sonraki yıllarda İstanbul Eczacıbaşı Seramik Fabrikası ve Kopenhag’da Danimarka Kraliyet Porselen Fabrikaları’nda çalışmalarını sürdürdü.
1969 yılında Kopenhag’da kendi atölyesini kuran Ebüzziya, 1987’de atölyesini Paris’e taşıdı. 1975-90 yılları arasında Almanya’da Rosenthal Porselen Fabrikası’nda tasarımcı olarak çalışan Ebüzziya, 1984’ten sonra da Kopenhag’daki Kraliyet Porselen Fabrikaları’nda çalışmalarına devam etti.
Kırk yılı aşkın bir zamandır seramikle çalışan ve bugün çeşitli kişisel ve kurumsal koleksiyonlarda üç bin eseri bulunan sanatçı, özellikle Danimarka ve İngiltere’deki Kraliyet Koleksiyonları, Japonya İmparatorluk Sarayı ve Ebüzziya’nın en çok eserine sahip olan Rotterdam’daki Boymans van Beuningen Müzesi dikkat çekiyor. Alev Ebüziyya Siesbye, yurtiçinde ve yurt dışında çok sayıda sergiler açmış, çok sayıda ödüller kazanmıştır. Alev Ebuzziya, 1967'den 1979'a kadar Danimarkalı tüccar David Oscar Siesbye ile evli kaldı.
Alev Ebuziyya çalışmaları
Alev Ebüziyya Kişisel Sergileri
1964 Danimarka Kraliyet Porcelen Fabrikaları Kopenhag
1971 Galerie Birkdam Kopenhag
1975 Museum of Decorative Arts Kopenhag
1976 Hetjens Museum Dusseldorf
1979 Gallery In-Art Amsterdam
1981 Retrospektif Sergi, Kunstforeningen, Kopenhag
1982 Grès, Maison du Danemark Paris
1982 Kunstkammer Paul Köster, Mönchen-Gladbach
1983 Kunstindustrimuseet Kopenhag
1983 Röhsska Museum,Göteborg
1984 Garth Clark Gallery, Los Angeles
1984 Garth Clark Gallery, New York
1985 Galerie Nord,Randers
1987 Galerie Gummasons, Stockholm
1987 Galeri Nev, Ankara
1988 Galeri Nev,Urart Sanat Galerisi, İstanbul
1990 Galerie Jonas, Neuchatel
1991 Galerie Epona, Paris
1991 Galerie Egelund, Kopenhag
1992 Maison de la Céramique, Mulhouse
1992 Garth Clark Gallery New York
1992 Galeri Nev, Ankara
1992 Gallery Besson, Londra
1992 Galeri Nev, İstanbul
1993 Galeri Nev, İstanbul/Ankara
1994 Garth Clark Gallery, Los Angeles
1994 Galerie Egelund, Kopenhag
1995 Galeri Nev, Ankaraİstanbul
1995 Galerie Osiris,Brüksel
1996 Borreby Art Gallery, Borreby Slot, Skaelskör
1997 Ayşe ve Ercümend Kalmık Vakfı, İstanbul
1998 Yedi Sarı Çanak Ayşe ve Ercümend Kalmık Vakfı
1999 Galeri Nev, İstanbuL
2000 Galerie Elise Toft, Kolding
2001 Garth Clark Gallery, New York
2002 Retrospektif Sergi, Kunstindustrimuseet, Kopenhag
2002 Bir Seramik Evreni: 1964-2002, Retrospektif Sergi, Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul
2003 Galerie Besson, Londra
2004 Galerie Puls, Brüksel
2005 Retrospektif Sergi, Museu Nacional do Azulejo, Lizbon
2005 Yufuku Gallery, Tokyo
2006 Galeri Nev, Ankara
2018 Galeri Nev, İstanbul