Alev Ebuziyya kimdir? Alev Ebuziyya nereli?

Alev Ebuziyya kimdir? Gazeteci Ebüzziya Tevfik’in torunu, Ziyad Ebüzziya’nın kızı olan Alev Ebuziyya 30 Ağustos 1938, İstanbul doğumlu. 1956-58 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde heykel ve Füreya Atölyesi’nde seramik çalışmaları yaptı. Daha sonraki yıllarda İstanbul Eczacıbaşı Seramik Fabrikası ve Kopenhag’da Danimarka Kraliyet Porselen Fabrikaları’nda çalışmalarını sürdürdü.

1969 yılında Kopenhag’da kendi atölyesini kuran Ebüzziya, 1987’de atölyesini Paris’e taşıdı. 1975-90 yılları arasında Almanya’da Rosenthal Porselen Fabrikası’nda tasarımcı olarak çalışan Ebüzziya, 1984’ten sonra da Kopenhag’daki Kraliyet Porselen Fabrikaları’nda çalışmalarına devam etti.

Kırk yılı aşkın bir zamandır seramikle çalışan ve bugün çeşitli kişisel ve kurumsal koleksiyonlarda üç bin eseri bulunan sanatçı, özellikle Danimarka ve İngiltere’deki Kraliyet Koleksiyonları, Japonya İmparatorluk Sarayı ve Ebüzziya’nın en çok eserine sahip olan Rotterdam’daki Boymans van Beuningen Müzesi dikkat çekiyor. Alev Ebüziyya Siesbye, yurtiçinde ve yurt dışında çok sayıda sergiler açmış, çok sayıda ödüller kazanmıştır. Alev Ebuzziya, 1967'den 1979'a kadar Danimarkalı tüccar David Oscar Siesbye ile evli kaldı.

Alev Ebuziyya çalışmaları

Alev Ebüziyya Kişisel Sergileri

1964 Danimarka Kraliyet Porcelen Fabrikaları Kopenhag

1971 Galerie Birkdam Kopenhag

1975 Museum of Decorative Arts Kopenhag

1976 Hetjens Museum Dusseldorf

1979 Gallery In-Art Amsterdam

1981 Retrospektif Sergi, Kunstforeningen, Kopenhag

1982 Grès, Maison du Danemark Paris

1982 Kunstkammer Paul Köster, Mönchen-Gladbach

1983 Kunstindustrimuseet Kopenhag

1983 Röhsska Museum,Göteborg

1984 Garth Clark Gallery, Los Angeles

1984 Garth Clark Gallery, New York

1985 Galerie Nord,Randers

1987 Galerie Gummasons, Stockholm

1987 Galeri Nev, Ankara

1988 Galeri Nev,Urart Sanat Galerisi, İstanbul

1990 Galerie Jonas, Neuchatel

1991 Galerie Epona, Paris

1991 Galerie Egelund, Kopenhag

1992 Maison de la Céramique, Mulhouse

1992 Garth Clark Gallery New York

1992 Galeri Nev, Ankara

1992 Gallery Besson, Londra

1992 Galeri Nev, İstanbul

1993 Galeri Nev, İstanbul/Ankara

1994 Garth Clark Gallery, Los Angeles

1994 Galerie Egelund, Kopenhag

1995 Galeri Nev, Ankaraİstanbul

1995 Galerie Osiris,Brüksel

1996 Borreby Art Gallery, Borreby Slot, Skaelskör

1997 Ayşe ve Ercümend Kalmık Vakfı, İstanbul

1998 Yedi Sarı Çanak Ayşe ve Ercümend Kalmık Vakfı

1999 Galeri Nev, İstanbuL

2000 Galerie Elise Toft, Kolding

2001 Garth Clark Gallery, New York

2002 Retrospektif Sergi, Kunstindustrimuseet, Kopenhag

2002 Bir Seramik Evreni: 1964-2002, Retrospektif Sergi, Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul

2003 Galerie Besson, Londra

2004 Galerie Puls, Brüksel

2005 Retrospektif Sergi, Museu Nacional do Azulejo, Lizbon

2005 Yufuku Gallery, Tokyo

2006 Galeri Nev, Ankara

2018 Galeri Nev, İstanbul